在五角大楼遇到的韩国关注 “用鲜血结成的同盟”应该进化. June. 22, 2020 07:46. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 记者在华盛顿上任后首次造访美国国防部大楼，那里气氛森严。从守在门口的黑色监视犬到连手表也要脱下通过全身扫描仪的安检程序，让人莫名地感到紧张。五角形的建筑内部非常复杂。在军服、军靴、笔直移动的军队有关人士之间，记者无端地萎缩。 然而，五角大楼给人的第一印象很快发生了变化。有关部门负责人们对来自韩国的记者表现出了友好的态度，对韩美两国悬案和朝鲜新闻表现出了极大的关心。在走廊墙壁上发现了6·25战争时的照片。负责亚洲事务的发言人大卫-伊斯特本中校的桌子上，放着韩国产螺钿箱子和刻有“一起去吧”的纪念币、韩国册子等，令记者感到心情愉悦。他说他知道韩国有名的炸鸡店和K-POP歌手的名字，也看过韩国电视节目。在他掌管的亚洲36个国家中，对韩国的知识似乎更多。 对悬案的提问和采访要求的反应，五角大楼也比国务院及其他部门要快。最近，五角大楼还针对韩国和日本等印度太平洋地区国家的媒体举行了电话座谈会，为传达集中于地区悬案的信息费尽心思。负责人们“将与同盟及伙伴们紧密合作”的发言如同自动应答机一样反复出现。在朝鲜的威胁、增强军事力量的中国等成为国防部悬案的时候，自然有理由提高管理这些国家的必要性。但是，韩国是曾与美国在战争中并肩作战的同盟国，而且是签有《相互防卫条约》的主要伙伴，这种看法似乎起到了更大的作用。 在特朗普政府中，同盟概念发生变化的气流确实给人们带来了不少苦恼。因驻德美军的裁军动向，驻韩美军也很有可能面临火烧眉毛，而且《防卫费分摊额特别协定》磋商的增额压力也急剧上升。朝鲜的粗暴威胁虽然连日持续，白宫却陷入了河内朝美首脑会晤失败的责任攻防战。看到前总统国家安全事务助理约翰·博尔顿与特朗普总统互指怒骂的样子，对特朗普政府如此主导事关韩国命运的无核化问题的不安感就悄然上升。 但华盛顿的知韩派人士豪言壮语说，“越是这样的时候，韩美关系就越要巩固，最终也会这样”。负责美国对外政策咨询的机构PTB的负责人保罗·戈德斯坦表示：“最近朝鲜不断上升的威胁程度再次改变了情况”，并反问道：“韩国为了安保难道不会与中国人民解放军携手吗？”对于韩国来说，不得不与美国一起讨论展开尖端战略资产和重启韩美联合军事演习等应对朝鲜的对策。 三天后就是“六·二五”战争70周年。我们将和美军参战勇士们一起再次铭记“用鲜血结成的同盟”的含义。应该以此为契机，从超越特定政府的长远角度讨论加强同盟关系的建设性进化方案。现在是集思广益、解决两国关系导火索《防卫费分摊额特别协定》磋商的时候了。

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