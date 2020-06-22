“日本产业遗产信息中心歪曲强制动员的真实情况”. June. 22, 2020 07:46. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “运营产业遗产信息中心的‘产业遗产国民会议’是代表日本政府进行歪曲历史的调查并制定报告书的地方。” 日本市民团体“强制动员真相查明网络”的监查小林久公19日在东北亚历史财团韩日历史问题研究所(所长南相九)主办的“日本产业遗产信息中心展示内容检讨及对应方案摸索”研讨会上如此指出。研讨会在首尔西大门区东北亚财团举行。 日本东京最近设立的产业遗产信息中心是介绍“军舰岛”等日本明治时代产业遗产的地方，被批判为歪曲了韩国人等的强制动员历史。 2015年7月，日本将包括强制劳役设施在内的产业设施列入联合国教科文组织世界遗产名录，承认残酷的强制劳役，并承诺采取措施纪念受害者。但是信息中心却对此进行了否定。 在当天的研讨会上，小林督查表示：“与‘把支撑产业的无名人士的工作传承给下一代’的设立宗旨不符，产业遗产信息中心掩盖了当时劳动者和劳动的实际情况。日本政府必须如实运营该中心，以便在今后举行的世界遗产委员会上积极应对。” 强制动员真相查明网络事务局局长中田光信批评表示：“2018年第42届世界遗产委员会曾敦促‘与当事国对话’，但日本政府无视这一要求，并强行设立信息中心。” 另外，他指出，“真相查明网络去年11月就‘产业劳动相关调查’提交了需要重新调查的申请书，但日本政府却回复称‘由于现有调查内容很充分，所以不会进行再调查’。日本政府和产业遗产国民会议否定殖民地统治历史，并继续无视联合国教科文组织的决议和劝说” 日本专家通过视频会议平台与韩国专家一起参加了当天的研讨会。

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