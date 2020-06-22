朝鲜继续向GP和暗哨投入少数兵力. June. 22, 2020 07:47. by 尹相虎, 李知訓 ysh1005@donga.com,easyhoon@donga.com. 朝鲜(北韩)军队继续向非武装地带(DMZ)内的民警哨所(GP)和之前没有使用的潜伏哨所(暗哨)及战壕投入少数兵力。21日根据军队的介绍，3、4名左右的朝鲜军正在用铁锹、镰刀、镐头等在哨所周围进行树丛清除和入口通道维修工作。 军方认为，这可能是朝鲜军队总参谋部预告的“四大军事行动”的前兆，正在密切关注。据分析，特别是把兵力投入到此前一直闲置的潜伏哨所是总参谋部下达给最前方部队的“1号战斗勤务体系”的后续措施。但据悉，尚未发现去年11月以爆破方式拆除的GP(10个)的重建工作。有分析认为，由于几乎完全瘫痪，被埋的GP很难在短期内恢复，所以朝鲜军队可能在走向其他GP和潜伏哨所投入兵力的程序。 据悉，部署在西北岛屿附近的黄海道枪托地区的2门海岸炮的炮门也从19日开始开放。根据9•19南北军事协议，海上缓冲区域的海岸炮炮门应该关闭，但朝鲜此前有部分炮门一直开开关关。军方正在密切监视长财岛等其他地区是否开放海岸炮。 据悉，同时还检查了布置在白翎岛和延坪岛的海军陆战队的飞毛腿导弹的应对计划。2013年从以色列引进并部署的飞毛腿导弹可以精确打击隐蔽在坑道深处的海岸炮，被称为“海岸炮杀手”。军方消息人士表示：“部署在枪托等西北岛屿附近的大部分朝鲜军队海岸炮都在飞毛腿导弹的打击范围之内。” 朝鲜当天指责韩国军方说：“不要吱声，乖乖待在自己的巢穴里。”朝鲜的对外宣传媒体《民族同心》21日提到了韩国军方陆海空军的联合海上射击训练，并称“南朝鲜军队不要平白无故地自找麻烦，要对把朝韩关系推向困境的罪过负责，不要吱声，最好乖乖待在自己的巢穴里。”另外，还警告说：“在现在这种敏感时期，如果肆意行动，玩得拙劣，或将付出惨痛的代价。”

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