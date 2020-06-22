马恒达拟以有偿增资取代出售双龙汽车股份. June. 22, 2020 07:47. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 双龙汽车大股东印度马恒达集团(Mahindra)表明立场称，将不出售目前持有的双龙汽车股份，而是通过有偿增资物色双龙汽车的新共同投资者。 21日，据双龙汽车方面透露，马恒达方面向双龙汽车表示“没有出售双龙汽车股份的计划，支持双龙汽车寻找新投资者的现有方针是有效的”。最近，双龙汽车为物色新投资者，将三星证券和罗斯柴尔德选定为主管公司，马恒达否认了市场关于出售双龙汽车74.65%的股份并撤出双龙汽车的猜测。马恒达的社长帕万•戈恩卡(双龙汽车理事会议长)也于此前的12日(当地时间)在面向投资者的电话会议上表示，“双龙汽车需要新的投资者。我们正在寻求确保投资者。”据分析，马恒达集团比起出售股份，更重视通过有偿增资确保外部资本，并利用这些资金使双龙汽车起死回生。 马恒达的上述解释似乎也考虑到了现实情况下很难出售股权的情况。以今年3月末为准，双龙汽车1年内需要偿还的3899亿韩元中，美国银行(BOA)299亿韩元、美国银行(BNP)470亿韩元、JP摩根400亿韩元等都是外国资金。条件是马恒达必须持有双龙汽车51%的股份。也可以期待，如果马恒达能保住超过51%的股份，成功进行有偿增资，甚至可以窥见其贷款延期还款。 不过，尽管马恒达公司出面进行解释，但市场仍不断有人猜测马恒达公司是否会退出双龙汽车。对于双龙汽车方面的咨询，马恒达副社长阿尼什•沙表示“如果新投资者愿意的话，可以转让双龙汽车的股份”，留下了不同的解释余地，这也加重了这种推测。沙副社长是继戈恩卡社长之后，从明年4月开始领导马恒达的人物。

한국어