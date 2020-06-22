特朗普在竞选团选出现6名确诊患者的第二天强行拉票行. June. 22, 2020 07:47. by 任寶美 bom@donga.com. 美国总统特朗普自3月受新冠疫情影响美国全境被封锁后，时隔约3个月在执政党共和党的根据地、中部的俄克拉何马州再次展开了竞选集会。虽然他在15日的推特上声称，“约有100万人申请参加当天的活动”，但有评价称，此前一天他的竞选连任团队中出现了6名确诊患者，再加上抗议种族歧视的示威带来的巨大后续影响，选举集会气氛相当低落。 特朗普20日在俄克拉何马的塔尔萨举行“让美国再次伟大（MAGA）”竞选集会活动时表示，“沉默的多数人比任何时候都强大。5个月后，他将战胜‘睡着的’拜登”，对在野党民主党的总统候选人拜登进行了嘲笑。他还指责4月25日抗议非武装黑人乔治·弗洛伊德在白人警官压颈后身亡的种族歧视示威者是“精神失常的左派分子”，称他们“破坏历史，破坏美丽的纪念碑，拆除了铜像”。民主党则提到，在塔尔萨曾发生过屠杀黑人事件，抨击特朗普团队选择了不适合的场所。 此外，特朗普还把新冠病毒称为“功夫流感”“中国病毒”等，卷入了“歧视亚裔”风波。他声称，自己对新冠疫情的应对是惊人的，检查越多，患者也越多。 据国际统计网站“世界实时统计”统计，5月1日，美国国内每日新增确诊患者为36090人，而同月11日则降至1.8万人。从本月10日开始增至2万人，19日和20日连续两天超过3万人，再次扩散的忧虑正在加剧。在这种情况下，参加集会的人大部分连口罩都没有戴就聚集到一起，因此更加令人担心新冠疫情的扩散。 2016年总统选举时，特朗普在俄克拉荷马以65%比29%的得票率击败民主党候选人希拉里。但据《纽约时报》等媒体报道，在1.9万座的集会场地中，至少有三分之一的座位空着，特朗普总统和副总统彭斯为无法进入活动场所的人员准备的场外演讲也被取消。 据路透社报道，拜登和民主党在5月份筹集了以月为标准的最高额8080万美元（约969亿韩元）的赞助款。这比总统和执政党共和党筹集的7400万美元还要多。19日，首都华盛顿抗议种族歧视的示威者在奴隶解放纪念日“六月节”，用绳子拉倒了主张保留奴隶制的南部联盟将军阿尔伯特·派克的铜像并点火焚烧。

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