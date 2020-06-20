“被博尔顿搞砸了”VS“特朗普上了金正恩的当”. June. 20, 2020 07:53. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 在韩半岛紧张局势加剧的情况下，美国总统特朗普和前总统国家安全顾问博尔顿围绕朝鲜无核化谈判的失败展开了责任攻防战。有人指出，在朝鲜接连的威胁下，有关解决朝鲜问题的真诚讨论消失了。 博尔顿最近在回忆录《生事之屋》中披露了河内朝美首脑会晤过程的幕后故事，此后双方展开了激烈的舌战。 当地时间18日，特朗普在推特上写道：“当疯子约翰·博尔顿就朝鲜问题正在考虑‘利比亚模式’时，全搞砸了”，“之前和我相处很好的金正恩（朝鲜国务委员会委员长）就像他的导弹一样爆发了。”以“先弃核后补偿”为核心的利比亚模式是朝鲜表现出强烈反感的无核化方式。 接着，特朗普还写道：“他（金正恩）并不想在他的周围任何地方出现博尔顿”，“博尔顿的所有愚蠢发言都严重地导致了朝鲜和我们退步，直到现在仍然如此。”与此同时，白宫社交媒体局长丹·斯柯比诺对博尔顿出版的回忆录《生事之屋》转发推特抨击说，“满肚牢骚、傲慢和自以为是的战争狂人被解雇后，写出一本充满机密的书，没有比这更糟糕的了。” 白宫及外交安保部门高层负责人也加入了指责行列。国务卿蓬佩奥在声明中说，“博尔顿的最终公开角色是危害美国的叛徒，这一事实既可悲又危险”。美国白宫贸易和制造业政策局局长彼得·纳瓦罗指责说，这是“复仇剧色情片”。 对特朗普总统的揭露也接连不断。据美国有线电视新闻网（CNN）当天报道，博尔顿在回忆录中称，金正恩“钓上（hooked）”了特朗普总统”，“对特朗普想见金正恩的热情感到痛心”。 美国国际战略研究中心首席研究员苏米·特里当天在推特上介绍了回忆录部分节选内容。他说：“特朗普总统对韩美联合军演的费用非常不满。当金正恩委员长表示希望减少或取消韩美联合军演时，他无视军队将领，回答说会这样做。”民主党主导的国会众议院表示，将让博尔顿担任听证会的证人，因此存在进一步曝光的可能性。

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