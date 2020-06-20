李康仁联赛重启后首次登场，仅仅13分钟就染红下场. June. 20, 2020 07:53. by 李元洪 bluesky@donga.com. “韩国足球的希望之星”李康仁(19岁•瓦伦西亚•照片)在时隔4个月后参加的首场比赛中，踏上球场仅13分钟后就领到红牌被罚下场。 李康仁19日在西班牙马德里举行的与皇家马德里队的2019~2020赛季西班牙足球甲级联赛第29轮客场比赛中，在球队0比2落后的下半场第31分钟作为替补登场。这是李康仁自2月23日与皇家社会队的比赛后首次参加比赛。此后瓦伦西亚队又打了两场比赛，直到3月初，但李康仁仍无法上场，3月后，又因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)联赛中断。在6月初联赛重新开启后的球队首场比赛13日与莱万特队的比赛中，李康仁在替补席上观看了整场比赛。 好不容易获得出场机会的李康仁似乎意识到了自己的弱点—身体对抗和防守能力，上场之后就积极拼抢。但下半场第44分钟，李康仁在试图从被认为是世界最佳后卫之一的拉莫斯脚中抢球时犯规，直接被主裁判出示红牌罚下。在老练的拉莫斯背对李康仁控球的情况下，李康仁在背后试图抢断，看起来像是在背后一直踢拉莫斯的腿。在足球比赛中，背后铲球等动作是被严令禁止的。李康仁随即被红牌罚下。这是继去年10月与马德里竞技队的比赛后，他本赛季第二次直接红牌退场。 瓦伦西亚队在下半场第16分钟和下半场第29分钟分别被卡里姆•本泽马和马尔科•阿森西奥破门得分，以0比2落后，下半场第41分钟再次被本泽马攻入个人本场第二球，比赛也彻底失去了悬念。 在联赛中断期间，李康仁一直致力于锻炼肌肉、增强体力等，完善自己的缺点，但在好不容易得到的出场机会中，他没能表现出令人印象深刻的出色竞技状态，陷入了困境。本场比赛之后皇家马德里队以18胜8平3负(积62分)的成绩，依旧牢牢占据排名第二的位置，紧追领头羊巴塞罗那队(积64分)。瓦伦西亚目前的战绩为11胜10平8负(积43分)，在20支球队中排名第八。

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