BTS登上日本Oricon排行榜最顶端...迈克尔•杰克逊之后首次. June. 20, 2020 07:53. by 东京=金范锡 常驻记者 bsism@donga.com. 7人男子偶像组合防弹少年团(BTS)2月在韩国等世界同步发行的第四张正规专辑《Map of the Soul:7•照片》登上了日本权威音乐排行榜榜首“Oricon”的上半年(1∼6月)结算专辑排行榜榜首位置。 防弹少年团的专辑从2月发行至今,仅在日本国内就售出42.9万张,成为日本今年上半年销售最多的唱片。韩国歌手登上Oricon上半年或下半年结算排行榜榜首尚属首次。海外歌手在Oricon结算排行榜上占据第一位则是继1984年迈克尔•杰克逊的个人第二张专辑《Thriller》后时隔36年。Oricon是从1968年开始统计的日本代表性音乐排行榜。 防弹少年团的专辑不是专门针对日本市场制作的日语歌曲,而是韩语专辑。在韩国制作的42.9万张唱片直接出口到日本销售。在因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)而难以进行宣传活动的情况下,BTS创下了销售近50万张出口唱片的惊人成果。 之前,韩国歌手们为了进军日本,要么发表日语新歌,要么用日语翻唱韩国热门歌曲。但是最近韩国歌手在韩国发售的直接出口唱片也开始受到关注。最近9人女子组合“TWICE”在韩国发行的迷你专辑《More & More》也在16日公布的Oricon周专辑排行榜上登上了第一位。 专家分析说,随着最近通过YouTube和社交网络服务(SNS)接触韩国文化的年轻人增多,出现了这种倾向。在日本,寻找以BTS或TWICE的MV来介绍韩语的“韩国语讲座”内容的人大幅增加。防弹少年团的歌迷佐藤亚美(21岁)说:“因为喜欢韩国歌手的舞蹈和歌唱实力,所以对韩国产生了好感。我认为(文化交流)与韩日关系等政治课题无关。” 防弹少年团去年以日语发行的单曲《Lights/Boy With Luv》作为海外男歌手(包括组合)在Oricon 51年历史上首次出货100万张,正不断刷新纪录。

