股指回升，靠的是禁止卖空？. June. 20, 2020 08:02. . 我们在调查交通事故的原因时，发现很多人在人行横道附近受伤或死亡。为了减少事故，在人行横道附近设置减速带，这也许也是一种方法，但有些人主张趁此机会干脆取消人行横道。因为如果人行横道消失，人行横道周围的交通事故当然也会减少。 在大盘跌跌不休的叹息声中，记者观察发现，每当股价暴跌时，卖空就堆积如山。到底是谁制造并允许这种只有股价下跌才能赚钱的异想天开的投资呢？如果没有卖空，股价暴跌的事情也会少一些，还不如干脆把卖空取消。 突如其来的疫情，是对人类积累至今的知识、物质基础的嘲笑，是迄今为止仍在进行的晴天霹雳。世界卫生组织正式宣布“大流行”后，世界各国的股价暴跌。还有几个国家面对疫情引发的经济危机，决定遏制卖空操作。尽管卖空的重要性已经通过多种渠道众所周知。比如增加价格效率（防止股价过度上涨产生泡沫）、增加股票流动性（有助于活跃交易）、监视企业欺诈和犯罪等。不过，投资者对卖空的愤怒情绪也是满腹的，最主要的原因还是相信卖空对价格的破坏。再加上经济危机，将股价下跌和卖空联系起来的动机更加明显，因此金融委员会只能暂时全面禁止卖空。所幸的是，股价开始迅速回升。而且将此作为卖空破坏价格的根据，干脆永久性地废除卖空的主张也变得有力。 但单纯比较两个节点的股价，在做空禁令之后，股价比之前涨得更高，因此认为限制是有效的，那将是操之过急和幼稚的失误。因为宣布大流行的时间和现在的市场情况不可能一样。比如，在禁止卖空之后的50天里，美国标普500指数上涨了27.6%，日本日经225指数上涨了28.7%。美国和日本都是在此次危机中没有禁止卖空的国家。没有禁止做空，股价仍然上涨，那么可以说是禁止做空没有效果吗？从KOSDAQ上涨41.5%来看，似乎并非如此，但KOSPI指数同期仅上涨18.4%，只得到了低于美国和日本的收益率。不会搞错。总之，单凭空方对禁令之前和之后的收益率进行简单比较，并不能明显看出禁止卖空的效果。 要想避免这些最起码的失误，基本是把那些被禁止做空的股票和那些没有禁止的股票进行比较。虽然此次限制是暂时性的，但这是对所有股票的全面禁止，因此作为次善之策，把认为应该会因禁止卖空得到很大好处的股票和那些并非如此的股票进行比较，也是很好的方法。近日的一些报道介绍了一些回避卖空“阵雨”的股票价格大幅上涨。卖空比例较高的股票，也就是认为受到卖空禁令利好较多的股票，在卖空禁令实施后的三个月里，都获得了较高的收益率，比如，KOSDAQ3家上市公司的收益率分别上涨了19%、63%和39%。根据报道，由于卖空而遭受了不小折腾的C公司的收益率也达到了33.4%。 但有些奇怪。包括比他们更少得到禁止卖空优惠的股票在内的KOSDAQ指数同期足足上涨了70%，这是一个陷阱。既然如此，就不应该感叹禁止卖空导致股价上涨，而是问一问才对，为什么禁止卖空的最大受惠股的收益率，与包括那些受益较小的股票相比，收益率只有这么一丁点。 判断此次经济危机中禁止卖空所带来的效果还为时过早。草率地下结论，现在还操之过急。而且，用一个不成熟的争论来决定其命运，卖空太过重要了。我也清楚卖空有多么讨厌。但是不能因为交通事故频繁就取消人行横道。在这里没有必要再次强调人行横道的正面作用。

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