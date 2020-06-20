为什么统一部长等外交安保团队的改组更令人担心. June. 20, 2020 07:53. . 文在寅总统昨天接受了统一部长金练铁的辞呈。这是在他对朝鲜以对朝传单为借口炸毁开城工业园区南北联络办事处等恶化韩朝关系承担责任引咎递交辞呈两天之后。 朝鲜威胁采取军事行动，朝鲜半岛危机升级，统一部长一职不能一直空着。执政圈早已开始讨论共同民主党议员李仁荣、禹相虎以及前总统秘书室长任钟皙等候选人。现政府初期的统一部长都是官僚或学者出身，因此执政圈期待能启用具有政务感觉的政治人士。 统一部长的更迭是对朝鲜无核化视而不见、只着重通过“先南北经济合作”缓解对朝制裁的现对朝政策失败的结果。因此，由在朝鲜炸毁联络办事处之前，只强调南北合作、为阻止对朝散发传单而在地方上奔波的统一部次官长期代行部长职责也不合适。在金正恩会进行无核化的乐观论中推进的对朝政策失败了，有必要通过全面刷新统一部领导层来转变政策。 尽管如此，传闻任用的候选人们还是运动圈出身，曾经是被称为“民族解放主思派”的全国大学生代表协议会（简称全大协）的核心人物。在需要冷静对待朝鲜政权的时期，担心出现没有放弃对朝鲜幻想的统一部长。据悉，文在寅总统最近会见元老时指出，对朝政策崩溃的原因是应对对朝传单失败和美国的决策结构，并表明了以忍耐来解决问题的意志。如果总统的这种局势观持续下去，无论谁担任外交安全班子的指挥者，都很难改变政策。 统一部长的人选必然会对后续外交安保部门的改组产生影响。这是在国家危机状况下进行的外交安保组改组，因此有必要勇下决心，启用具备朝核外交经验和经验的超党派人士。不仅没有改变对朝政策，反而更加强硬地推进已失败的政策的人士，很难使倾斜的南北关系或韩美关系恢复正常。

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