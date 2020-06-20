美国：“就展开战略资产与重启韩美军演，持续与韩国讨论”. June. 20, 2020 07:54. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、申圭振记者 lightee@donga.com,newjin@donga.com. 美国国防部高层负责人就最近朝鲜的军事威胁表示，“这是非同寻常的地区内威胁，它要求我们持续保持警惕”，并对在韩半岛展开为应对这一威胁的战略资产和重启韩美联合军事演习的可能性持开放态度。相反，韩国国防部在对朝军事施压上保持了慎重的态度。 美国国防部负责印度太平洋安全事务的代理副国务卿大卫·赫尔比当地时间18日在电话恳谈会上表示：“朝鲜是诸多困难目标中最难的目标之一”，“我们对任何种类的威胁和挑衅都不掉以轻心，继续保持警戒态势。”在回答有关展开战略资产及重启韩美联合军演的问题时，他答道：“不会预先谈及有关未来的决定”，“为了保障最有效的遏制力和防卫能力，我们持续与同盟国韩国进行讨论。” 他解释说：“为了保障必要时最有效的遏制力和应对能力，每天都和韩国保持紧密、有效、开放的沟通。” 对此，韩国国防部高层负责人表示，“这是原则性的发言”。分析认为，虽然两国一致认为，为了管理紧张加剧的韩半岛局势，有必要采取强硬措施，但有必要根据朝鲜的后续军事行动调整速度。两国最早会在25日召开的韩美国防部长视频会谈上集中讨论联合应对态势检查等。

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