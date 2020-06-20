8名孟加拉国入境者确诊，分散在全国各地. June. 20, 2020 07:54. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 从孟加拉国乘坐同一架飞机入境的8人被确诊感染新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)。同一航班乘客中追加出现确诊患者的可能性较大，因此有人担忧(该航班)或将成为扩散的雷管。 据防疫当局19日透露，18日从孟加拉国首都达卡乘坐大韩航空飞机抵达仁川机场的1名韩国人和7名孟加拉国人散落到济州等全国各地后，被确诊感染新冠病毒。其中，3名留学生从仁川机场转机前往金浦机场后再次向济州移动，接触范围太广了。仁川、京畿、全北等地也出现了该航班的确诊患者。最多可搭乘284人的该航班乘客中，还有人尚未接受新冠病毒检测，因此确诊人数可能进一步增加。 8名确诊患者的感染途径尚未得到确认。防疫当局认为，比起机内感染，或在当地早已被感染。截至18日，孟加拉国累计确诊病例94481例，接近10万人。 以19日0时为准，在49名新冠病毒新确诊患者中，有17例为境外输入病例。这是转换为生活防疫后的最高数值。从流入国家来看，除中国以外，亚洲14名、美洲2名、非洲1名，亚洲比重是绝对性的。特别是来自孟加拉国等外国劳动者较多的国家的确诊病例正在增加。一度停留在个位数的境外输入确诊患者从11日开始连日呈两位数增加。

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