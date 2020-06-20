史上最大负债 ，但99%的公共机关仍拿到绩效工资. June. 20, 2020 07:54. by 世宗=崔慧宁记者•南建宇记者 herstory@donga.com,woo@donga.com. 虽然公共机构负债规模达到历史最高水平，当期净利润也降到了7年来的最低值，但129个公共机构中有127个今年仍拿到了绩效工资(奖金)。因为比起经营成果或财务结构的改善，根据政府的国政课题得到多少分数的现行评价制度起作用了。有人指出，随着政府动员公共企业代替受国会管制的国家预算事业执行国政课题，公共部门的健全性正在恶化，这最终会成为国民的负担。 19日，企划财政部在政府首尔办公楼召开了公共机关运营委员会，公布了《2019年公共机关经营业绩评价结果》。 在全部129个评价对象中，得到A(优秀)、B(良好)等级的机关有72个(55.8%)，与一年前的71个(55.4%)相差无几。不及格的D(不足)、E(不尽人意)等级与2018年相同，共有17处。根据此次评价结果，127个(98.5%)公共机关的职员每人最多可以得到1000万韩元左右的奖金。 去年全体公共机关的当期净利润只有6000亿韩元，这是自2012年以后7年来的最低值，负债同比增加了21.4万亿韩元，达到了历代最大规模的525.1万亿韩元。尽管如此，公共机关的评价和2018年一样，算是很优厚的。 去年改编的公共机关经营评价标准是，财务领域与人力资源管理指标合并后，分数从10分减少到5分，固有事业评价项目也从50分减少到45分。相反，创造就业岗位等“体现社会价值的”指标被新设为30分项目。据悉，去年出现超2万亿韩元的大规模赤字，1年内负债增加14万亿韩元的韩国电力今年也获得了良好等级，这主要得益于政府配合脱核电基调增加了新再生能源方面的投资。负债增加3万亿韩元以上的韩国水力原子能和亏损3.6万亿韩元的健康保险公团被评为比韩国电力更高一级的优秀等级。 汉阳大学行政系教授金泰润(音)表示：“公共机关一方面在蚕食收益基础，但也遵循了政府的方针，这给财务结构等造成了负担。经营评价又成为了一种限制。”

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