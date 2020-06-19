特朗普延长对朝制裁行政命令，冻结与朝鲜进行交易的个人和企业在美国的资产等. June. 19, 2020 07:34. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. 17日(当地时间)，美国总统唐纳德•特朗普延长了6项对朝鲜(北韩)制裁的行政命令的有效期，其中包括对朝鲜以及与朝鲜进行交易的第三国个人及企业的多种经济制裁。 首次向朝鲜下达特定行政命令的美国前总统乔治•W•布什在2008年6月启动了13466号总统行政命令。这是当时解除朝鲜《敌国贸易法》(TWEA)适用对象后出台的行政命令，将朝鲜的核扩散危险明示为“国家紧急状况”。内容包括冻结朝鲜在美国的资产、禁止美国人拥有或经营朝鲜船只等。 奥巴马政府执政时期，在2010年8月、2011年4月、2015年1月和2016年3月先后发布了4项对朝制裁行政命令。2010年3月天安舰被击沉后发表的13551号行政令包含了禁止与朝鲜进行奢侈品交易、洗钱及伪造货币等内容。另外，2011年4月发表的13570号行政令规定，在从朝鲜进入美国的所有物品、服务和技术上均需得到明确许可，因此，有评价说，实际上全面禁止了朝鲜产商品的流入。 2016年3月奥巴马政府最后出台的13687号行政令，禁止向朝鲜输出海外劳动者，在矿产交易、网络安保、对朝出口等方面适用了全面禁止条款。特别是制裁与朝鲜进行交易的第三国个人、企业和银行等“二级抵制”条款，大大提高了对朝制裁的范围和效果。 特朗普政府于2017年9月发布了13810号行政令。该行政命令进一步包含了奥巴马政府冻结与朝鲜企业、银行进行交易的个人和企业在美国的资产等内容。 有关对朝制裁的行政命令自布什政府执政时期启动的13466号行政令以来，每年6月生效，特朗普总统就任以来，今年已是第四次采取延长措施。

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