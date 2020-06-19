英国牛津大学围绕塞西尔•罗斯铜像的拆除问题陷入困境. June. 19, 2020 07:34. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 由于全球抗议种族歧视示威及重新评价主要人物的争议，英国名牌牛津大学陷入了严重的内讧。部分学生和教职员工推进拆除主导非洲殖民化的19世纪毕业生塞西尔•罗斯(1853~1902年)铜像(照片)后，部分校友表示反对。曾是矿产业巨富的罗斯留下的钱，之后诞生为了美国前总统比尔•克林顿、英国前首相托尼•布莱尔等受惠的“罗斯奖学金”。 据英国广播公司(BBC)等媒体报道，17日，罗斯毕业的奥里尔学院(Oriel College)董事会发表声明称，“我们必须拆除象征帝国主义和殖民掠夺的罗斯铜像。将成立独立调查委员会讨论这一问题。”届时将有来自政治、法律、媒体等各领域的专家参加，在今年年底之前进行讨论，明年初推进拆除工作。罗斯在前往非洲之前曾去过这里，他的铜像也树立在学院内。 罗斯铜像从2015年开始一直被要求拆除。一年后，奥里尔学院董事会推进拆除工作，但获得奖学金的校友们针锋相对地表示“将撤回超过1亿英镑的捐款”，董事会就此退一步。最近因反对人种歧视的示威，再次出现了要求拆除铜像的要求，因此董事会再次出面。董事会方面表示，“将讨论如何看待过去的做法，以适应符合二十一世纪新面貌的多样化要求。此外将考虑改进对黑人、少数民族学生及教职员工的接触改善案。” 罗斯在维多利亚女王时代曾担任过包括现在的南非共和国和津巴布韦等在内的“开普殖民地”总督。他通过开采钻石等积累了巨额财富，他的公司后来又发展成了现在全球最大的钻石公司戴比尔斯(De Beers)。死后，他留下了巨额的600万美元遗产。 美国反对党民主党的副总统候选人、前美国驻联合国大使苏珊•赖斯、今年初参加民主党总统候选人竞选的前印第安纳州南本德市市长皮特•布蒂奇、前澳大利亚总理托尼•阿博特、前澳大利亚总理马尔科姆•特恩布尔、美国参议院议员科里•布克等响当当的各国政界人士都曾获得过罗斯奖学金。

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