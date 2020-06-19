时隔100天回归的英超，以反对种族歧视的信息开始. June. 19, 2020 07:32. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “黑人的命也是命(Black Lives Matter)。” 时隔100天后再次举行的英格兰足球超级联赛(EPL)赛场上，22名在背后刻有同样文字的球员踏上了草坪。当主裁判吹响哨子时，球员们没有选择开球，而是单膝跪下默哀10秒。没有观众的球场上一片寂静。 18日，英超联赛以阿斯顿维拉队对谢菲尔德队、曼城队对阿森纳队的比赛为开端，重新打开了关闭了3个多月的大门。由于新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)大流行，英超自3月10日阿斯顿维拉队对莱斯特城队的比赛后被中断。 单膝跪地的仪式具有反对黑人种族歧视的意义。这是对美国白人警察镇压过度而死亡的黑人乔治•弗洛伊德的追悼。球员们在队服上写上了“黑人的命也是命”的字样，而不是自己的名字。比赛开始前，他们还为新冠肺炎遇难者默哀一分钟。 包括英超在内的大部分足球联赛都禁止在球场上使用带有政治意味的行为或文句，但EPL承认例外。英超首席执行官理查德•马斯特说：“我们认为这是一种具有道德价值的行动，而不是政治意愿的表现。我想，我们正处于一个特殊时期，最好能在世界焦点问题上发出自己的声音。”来自牙买加的黑人前锋拉希姆•斯特林说：“今天我们所有人都在球场上跪地，英超有了很大的飞跃。我们正逐步走向正轨，世界正在一点点地变化。” 最终曼城3比0完胜阿森纳。曼城队主力前锋斯特林在主场伊蒂哈德体育场为球队先拔头筹，为球队获胜立下汗马功劳。本场过后曼城队以19胜3平7负(积60分)的成绩位居第二。与排在第1位的利物浦(27胜1平1负•积82分)的积分差距为22分。 另一场比赛中，阿斯顿维拉队主场与谢菲尔德队0比0握手言和。当天，谢菲尔德因误判而哭了。上半场第41分钟，谢菲尔德队的奥利弗•诺伍德踢出的任意球被阿斯顿维拉门将扑出，但皮球已经越过门线。但是，由于底线读取系统“鹰眼”无法正常启动，进球无法得到认可。鹰眼系统方面道歉说，“在过去的9000场比赛中从未出现过这样的情况，本场比赛第一次出现了这样的失误。” 效力托特纳姆热刺队的孙兴慜将于20日上午4时15分，在英国伦敦托特纳姆热刺体育场与曼联队进行第30轮比赛。目前，热刺队积41分(11胜8平10负)，在20支球队中排名第八。本赛季球队还剩9场比赛，要想进入下赛季的欧冠联赛，必须进入前四名。目前热刺队与排名第4位的切尔西队(积48•14胜6平9负)之间相差7分。

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