韩美必须恢复压倒性力量的威慑力，朝鲜才不敢挑衅. June. 19, 2020 07:32. . 朝鲜16日炸毁开城工业园区内南北联合联络办事处大楼后，已连续两天没有动静。《劳动新闻》昨天发表了恐吓性谈话，称“这只是第一个开端”“我军的自制力已经超过了极限”，但看起来是想先观察韩国政府的应对，然后再决定追加挑衅的种类和强度。 朝鲜今后的挑衅是否会朝着美国试射洲际弹道导弹或潜射导弹，或者是类似延坪岛炮击、炸沉天安舰或木盒地雷挑衅等实际对南攻击，都不得而知。对于我们来说，重要的是通过做好万全的军事态势，拥有遏制力。 2018年春天以后，美军的战略资产退出，韩美军事演习中断或缩小，朝鲜在这段时间里反复进行短程弹道导弹和火箭炮发射试验，提高了军事应对能力。只有恢复韩美在韩半岛的压倒性力量威慑力，重新展现其实力，才是避免与朝鲜进行实际军事对抗，阻止朝鲜挑衅的经验证的方法。前韩美联合军司令文森特·布鲁克斯17日表示：“应该重新展开核轰炸机、F-35战斗机、航空母舰、核潜艇等战略资产，韩美军事演习也不再是与朝鲜讨论的问题。”应该尽早重启韩美军事演习。 当然，恢复一度消除和减少的军备，需要更大的信任和费用。美国总统特朗普13日说，“美军的职责不是解决遥远国度的争端”。对于韩美军事演习，他曾表示，“每做一次都要花费1亿美元”，表达了不满。如果朝鲜不进行令美国受到影响的挑衅，很难保证美国的应对会和过去一样。 因此，更加迫切的是我们内部坚决、团结的应对态势。文在寅总统17日表示：“将在忍耐中摸索方法。”这听起来像是在说不会改变对朝政策的基调。如果朝鲜要求的是韩国独自重启开城工业园区和金刚山旅游，那么韩国很难接受。现在，文在寅总统应该分清现实可行的和不可行的，而不是希望性的思考，明确忍耐的“马其诺防线”在哪里。 在这种情况下，接连有执政党议员们表示，“已经决定不搞韩美联合军演，而且从2019年开始缩小，韩国首先打破了承诺”（洪益杓议员），“为了再次2018年，有必要对安保领域进行全面改造”（尹建荣议员），似乎是要改造本国国民的意识。自己不帮助的国家没人帮助。应该克制进一步的国论分裂性发言。

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