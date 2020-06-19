“请用智能手表测量血压”，三星电子推出Health Monitor应用程序. June. 19, 2020 07:33. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星电子18日推出了血压测定应用程序“三星健康监测器(Samsung Health Monitor)”。该应用程序于4月获得食品医药品安全处的许可，在可以用智能手表测定血压的应用程序中，在世界上首次得到了保健当局的医疗器械许可。5月获得食药处许可的心电图测定功能将通过今年第三季度(7~9月)的应用程序更新进行支援。 “Galaxy Watch Active 2”用户从当天开始更新最新固件后下载应用程序，就可以方便地测量血压。用户先输入用传统环套血压计测量到的标准血压，然后利用智能手表的心率传感器测量血压。通过智能手表和智能手机，可以以日、周、月为单位确认血压趋势，也可以将此储存为PDF文件进行共享。

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