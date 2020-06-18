《东吉，别为我哭泣》的续集《复活》将于下月上映. June. 18, 2020 09:26. by 李?? baltika7@donga.com. 讲述已故李泰锡神父人生的纪录片《东吉，别为我哭泣》的续集将于下月与观众见面。李泰锡财团17日表示，《东吉，别为我哭泣》的后续电影《复活》将于下月上映。2010年上映的《东吉，别为我哭泣》讲述了在与大肠癌作斗争后与世长辞的48岁李泰锡神父，其生前在南苏东吉作为传教士、医生、教师、音乐家进行献身活动的故事。在国内上映后，共吸引了约44万名观众，这位具有献身精神和实践精神的神父的人生撇开宗教，给广大观众带来了感动。 《复活》讲述了这位神父逝世10年后他的弟子们的故事。在南苏丹和埃塞俄比亚，记者见到了70名弟子。记者、医生、药剂师、公务员等职业多种多样，但他们都像生前的神父一样，为共同体展开着人生。李神父邀请来韩国留学的东吉青少年托马斯•塔班-阿伦和约翰•马恩-鲁本作为医科大学生一下子成长起来，两人都通过了医生考试，正在国内实习。李神父创建的Brass乐队成员阿顺塔•阿兹克去年毕业于梨花女子大学化学新材料工程系，她梦想着实现自己的梦想。 影片介绍了这位神父留下的爱和献身的人生通过弟子复活为希望的过程，并提示了真正的幸福价值和领导能力。这是2010年制作《东吉，别为我哭泣》的KBS出身的具秀焕导演的作品。具导演在李神父的哥哥李泰荣神父去年逝世后担任李泰锡财团第2任理事长。

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