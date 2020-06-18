德甲霸主拜仁提前两轮卫冕，达成德甲八连冠. June. 18, 2020 09:26. by 李元洪 bluesky@donga.com. 保持暴风般的进球势头的罗伯特•莱万多夫斯基(32岁•波兰•照片)带领德甲霸主拜仁慕尼黑首次实现了联赛8连冠。有评价认为，莱万多夫斯基距离授予世界最优秀球员的“金球奖”获奖又近了一步。 莱万多夫斯基17日在德国不来梅的威悉体育场举行的2019~2020赛季德甲联赛第32轮客场比赛中，在上半场第42分钟用胸部卸下后卫博阿滕的传球，利用右脚凌空抽射破门得分。1比0的比分让拜仁在德甲历史上首次实现8连冠伟业。本场过后积76分(24胜4平4负)的拜仁队与还剩下3场比赛的第二名多特蒙德(积66分•20胜6平5负)之间的积分差距已拉大到了10分，因此无论剩下的比赛结果如何，都将确保冠军。 莱万多夫斯基在29场德甲联赛中攻入31球，在6场欧足联(UEFA)冠军联赛比赛中攻入11球，在4场德国足协杯比赛中攻入4球，赛季至今各项赛事出战40场打入46球。场均1.15球的恐怖进球能力。莱万多夫斯基在今年德国足协杯半决赛对阵法兰克福的比赛中也攻入一球，帮助球队以2比1获胜，将球队带入决赛。此外，在欧冠1/8决赛首回合对阵切尔西的比赛中，他贡献1球2次助攻，帮助球队3比0获胜，占据了极大的晋级优势。拜仁确定获得本赛季的德甲冠军后，又有机会冲击德国足协杯和欧冠联赛冠军等三冠王，其中，在关键时刻表现出色的莱万多夫斯基起到了非常大的作用。 身高185厘米、体重79公斤的中锋莱万多夫斯基脚步灵活，位置感极其出色。他的优点是出色的爆发力和关注力。在2015年9月与沃尔夫斯堡的德甲联赛上，他在下半场第6分钟至第15分钟短短9分钟内攻入5球，一度成为热门话题。这是欧洲五大联赛最短时间进5球的纪录。他在波兰联赛出道，2010年转会到多特蒙德队，2014年开始效力于拜仁队。 莱万多夫斯基继续着自己抢眼的表现，在今年足球专业媒体《Goal》预测的“金球奖”获奖球员预测排名中，他一度名列榜首。虽然是预测，但他把梅西(巴塞罗那)和C罗(尤文图斯)挤到了第2、3位。此前，梅西和C罗分别6次和5次获得该奖项，两位球员几乎独占鳌头。莱万多夫斯基如果能获得“金球奖”，将是波兰球员中第一个获得金球奖的球员。莱万多夫斯基在夺得德甲冠军后说：“现在球队已经是德国冠军了，我希望之后球队能在欧洲冠军联赛的舞台上有更好的表现。”

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