培养引领后新冠疫情时代的“半导体人才”. June. 18, 2020 09:26. by 朴在明 jmpark@donga.com. 高丽大学17日表示，从2021学年度开始，将新设与尖端产业相关的3个学科及学部。新设学科为数据科学系、智能保安系、融合能源工程系，招生人数各为30人。这些都是与第四次产业革命相关的学科。 数据科学系是第四次工业革命中最重要的人工智能(AI)和大数据分析及处理的特色学科。近年来，信息技术(IT)的所有领域对数据分析和处理技术的需求都大大增加。高丽大学计划，为了让数据科学系毕业生在AI、机器学习、深度学习(Deep Learning)等各领域活跃，从本科课程开始实行实务性、融合性的教育。高丽大学相关人士解释说：“将通过生命工学、医学、工学等多种学科内容的数据分析和处理，培养脱离传统学科思维框架的创意型人才。” 智能保安系是由以保安和IT的融合知识为基础的教育组成的。近年来，随着第四次产业革命的进行，保安在主要IT产业中越来越受到重视。高丽大学方面解释说：“智能保安系的目标是培养能够根据时代要求，通过智能保安创造新社会价值的人才。” 融合能源工程系在IT领域融合纳米技术和生物技术，培养开拓未来能源技术的人才。计划将高丽大学和韩国科学技术研究院(KIST)一直以来共同进行的能源环境研究生院的研究成果扩大到本科教育。 高丽大学除了这些专业之外，还新设了半导体工学系。在这里通过高丽大学和SK海力士共同开发的4年教学课程安排，培养具备解决问题能力和实务知识的半导体人才。SK海力士将支援半导体工学系学生的全额学费和补助金。学生毕业后可以进入SK海力士，也可以进入研究生院。 高丽大学解释说：“为了尖端产业领域的持续发展，从本科课程开始不断培养具备专业性的人才是最重要的。为了培养人才，除了已经确保的专职教员外，还将聘请各领域最优秀的专家担任教授。”高丽大学校长郑真泽说：“为了让接触最前沿的学科成长起来的学生们，能够成长为新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)以后新社会需要的未来型核心人才，将竭尽全力培养他们。”

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