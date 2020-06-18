7600韩元的新冠肺炎灵药？......郑银敬：地塞米松更接近辅助治疗剂. June. 18, 2020 09:27. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 英国对外宣称新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)治疗药物在临床试验中获得成功，引起了世界卫生界的高度关注。 据英国广播公司(BBC)当地时间16日报道，以英国牛津大学科学家为核心的联合研究小组对2000名新冠肺炎住院患者进行了注射类固醇药物—地塞米松(Dexamethasone，简称DXMS)的大规模临床试验。结果，长期需要氧气呼吸器的重症患者的死亡危险减少了28~40%。接受轻度氧气治疗的患者的死亡危险也减少了20%至25%。对20名正在自我隔离的新冠肺炎确诊患者进行注射后发现，19名患者即使不住院，病情也有所好转。 地塞米松是抑制炎症的肾上腺皮质荷尔蒙药物，一直被用作过敏、湿疹、关节炎、哮喘治疗剂。研究小组表示：“（地塞米松）对重症患者最有效。”世界卫生组织(WHO)也表示支持，称“在治疗新冠肺炎问题上取得了划时代的突破”。 当天，英国首相鲍里斯•约翰逊在应对新冠肺炎疫情的记者招待会上表示，将立即允许使用地塞米松处方。英国政府强调，这种药只要5英镑(约7600韩元)就可以买到，价格低廉，供应简单，而且在家中保管时可以立即使用。不过，专家建议，地塞米松有胃炎、呕吐、头痛、头晕、失眠等副作用，而且可能诱发患者免疫过度反应。 韩国防疫当局也表现出了慎重的态度。韩国疾病管理本部长郑银敬在17日的例行新闻发布会上表示：“与其说(地塞米松)是根治新冠肺炎的治疗剂，不如说它是缓解炎症反应的辅助性治疗剂。是否需要更系统的临床研究，需要与临床专家协商。”

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