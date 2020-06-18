文在寅总统，把对朝政策的方向和人员都换掉吧. June. 18, 2020 07:34. . 青瓦台昨天就朝鲜劳动党第一副部长金与正抨击文在寅的谈话表示，“这是缺乏常识的行为，朝鲜应具备基本的礼仪”，并警告称，“我们不会再忍受这种不明事理的言行了。”这针对的是金与正前一天抨击文在寅总统纪念《6·15宣言》20周年的发言为“彻头彻尾的诡辩”“辩解和花招”。在青瓦台将对朝批评提升到现政府执政以来的最高潮的同时，韩国国防部和统一部也针对朝方对手总参谋部和统一战线部的批评谈话作出了回应。 朝鲜继炸毁南北共同联络办事处后，昨天又宣布将在开城工业园区、金刚山旅游区重新驻扎军队，并恢复西海上的军事演习。这实际上是威胁要将《9·19南北军事协议》也要废除。金与正前天发表的长篇对韩批判谈话透露了朝鲜的部分内心想法。金与正指责说，过去2年里，韩国政府把韩美同盟优先于南北协议，没有超出对朝制裁的框架。没有一句提及无核化的“无”字。意思是说，不要再纠缠于无核化，要站在朝鲜一边。 现在应该全面重新检验韩国政府的对朝政策基调。文在寅政府的对朝政策是以国务委员会委员长金正恩承诺无核化为前提制定的。以此为基础说服了美国，开始了朝美谈判。但美国认为朝鲜没有无核化的意志，因此去年在河内举行的朝美首脑会谈破裂，对朝制裁持续进行。 一直持有不正确的判断和方向设定的外交安全班子也要进行大换血。朝鲜从去年开始转向了对韩强硬路线，但韩国外交安保班子却因为毫无根据的乐观论，未能成功应对对韩挑衅。虽然统一部长官金练铁昨天表明了辞意，但青瓦台国家安保室也难逃其咎。目前，安保室的核心人物是与朝核问题相距甚远的通商外交出身人士。从很早以前起就一直有人指责说，他们对主要外交安保悬案判断失误，暴露出了力量的局限性。虽说战争期间不更换将，但如果无法正常发挥将军的作用，就不应该犹豫不决。 韩国政府部分人士认为，此次对韩挑衅是由金与正主导的，因此希望同金正恩举行首脑会谈，但似乎事先做好了周密准备的朝鲜强硬路线似乎很难突然改变。如果金正恩不下决心无核化，即使成功举行“活动式首脑会谈”，最终也只能原地打转。金正恩在国内移动时使用的飞机昨天飞往东海岸，似乎也与追加挑衅的可能性不无关系。朝鲜现在的情况和无视中间站暴走的列车没有什么两样。根本没有表现出无核化的意志。现在正是确认朝鲜无核化的坚定目标，重新制定现有战略的时候。

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