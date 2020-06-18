戈雅的黑画. June. 18, 2020 07:34. . 这是令人震惊且令人厌恶的场面。这幅画描写了长相吓人的男人把小孩吃掉的场面。这是18世纪西班牙美术大师弗朗西斯科·戈雅晚年画的代表作。受到皇帝宠爱的宫廷画家为什么会画出这样可怕的图画呢？ 戈雅是西班牙首席宫廷画家，享有财富和声誉，但一直通过艺术辛辣地讽刺他所生活的时代。主要工作是绘制王室的肖像，但像《脱衣的玛哈》一样，也画了符合大权在握的赞助者隐秘要求的大胆裸体画。40多岁因发烧失去听力后，戈雅两次度过死亡关口，到了人生的晚年，沉浸在内心深处的世界里。1819年，他买下马德里郊外的农居，将其装修成工作室，因为以前的房东是聋哑人，所以他家的两层小楼也被称为“聋哑人之家”。戈雅与世隔绝，在这座房子里完成了人生最后的力作。房子内墙面涂黑后，他在4年间画了14幅壁画。虽然是眼睛几乎瞎掉、听觉也完全丧失的70多岁衰老之躯，但没有助手帮忙，一个人把墙面填满了。与必须按照赞助者的要求绘制的作品不同，这些壁画是完整展示戈雅内心和作品世界的最真实的作品。 这些画面都是一片黑暗、奇异的景象，后来被称为“黑画”。其中最有名的画是，画的是因害怕自己的位置被子女抢走而在儿子出生后就吃掉的萨图尔努斯。戈雅将罗马神话中的萨图尔努斯描绘成一个狂人，他双眼瞪大，一心要吃孩子。当时戈雅正与病魔作斗争，时刻想着死亡，对腐朽的教会和王室面貌感到幻灭。虽然以罗马神话为主题，但画象也许想通过为了权力连自己的子女都吞噬的无情的父亲，揭露对生活和权力的幻灭、人类的疯狂和暴力，以及罪恶的本能。 美术评论家

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