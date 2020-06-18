朝鲜单方面公开“韩国恳求派遣特使”的秘密提议. June. 18, 2020 07:34. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. “特使团一行抵达高房山招待所，在受到朝方迎接后与国务委员会委员长金正恩共进了晚餐。” 文在寅政府上台后的第一个访朝特使团于2018年3月5日抵达朝鲜。青瓦台国家安保室长郑义溶和国家情报院长徐薰等特使团乘坐豪华轿车刚刚来到国务委员会大楼，金正恩和妹妹、劳动党第一副部长金与正就亲自出迎。 但2年零3个月前以破格的礼宾和款待迎接特使团的金与正，17日不加掩饰地指责文在寅总统提议特使访朝是“不值钱的闹剧”，毫不客气地一脚踢开。有评价称，这赤裸裸地表现出了正在走向恶化的韩朝关系的现状。 朝鲜中央通讯社在当天的报道中称，“15日，南朝鲜当局上演了一场要求派遣特使的不值钱的闹剧”，在文在寅总统在《6·15南北共同宣言》20周年之际，于15日公开了提议由郑义溶和徐薰担任对朝特使的事实。 报道称，“对于韩方不顾前后发出如此急迫的通知，金与正副部长告知他们，完全不允许这种有明显手段的不纯提议。”“对于作出的悲惨判断和突然的提议, 我们感到极为不快。”报道称：“南朝鲜执政者沉迷于玩弄‘旨在克服危机’的特使派遣游戏，动不动就提出荒唐的提议，现在应该明白，它现在已然行不通了。”文在寅政府上台后，曾两次访问朝鲜促成朝鲜渴望的朝美首脑会谈的访朝特使，如今却被贬称为“不现实的提议”和“旨在克服危机的游戏”。 青瓦台在16日的新闻发布会上对于政治圈内传出的派遣对朝特使的传闻表示“没有听说过”，彻底缄口不言。因为朝鲜接连对韩国进行批判、表现出强硬的立场，在这种情况下，即使不是现在，朝鲜随时都有可能接受派遣访朝特使的提议。但是朝鲜当天公开了不公开的访朝特使提议，露骨地进行了指责，连访朝特使的最后一张王牌也化为乌有。总统国民沟通首席秘书尹道汉在当天的吹风会上表示：“朝方单方面公开了我方为打破现状而不公开提议派遣访朝特使一事”，“这是史无前例的非常识性行为，是有意歪曲派遣对朝特使意图的行为，对此深表遗憾。”青瓦台认为，公开通常在幕后秘密进行的特使提议是最高水平的外交失礼。 执政圈部分人士担心“扭转南北关系的最后希望已经消失”，同时主张更换特使团阵容，在适当的时候重新尝试进行对话。执政党相关人士说：“从朝鲜的立场来看，很难接受与目前局面有很深联系的人物为特使团”，“由于特使团被拒绝，在一段时间内，南北关系的冷却不可避免。”

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