美国国务院：“朝鲜应避免产生反效果的进一步行动”. June. 18, 2020 07:34. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国务院当地时间16日就朝鲜炸毁韩朝共同联络办事处一事提及“反效果（counterproductive）”一词，这暗示了如果朝鲜今后发起武力挑衅，美国可能会改变强调外交和谈判的立场。国务院在没有发出敦促朝鲜重返谈判桌的信息的情况下，以“可能会遭到逆风袭击”为由，进一步提高了警告级别。 特朗普政府高层当局者的第一反应是“与同盟国韩国继续密切协调”，3小时后，美国作出了上述反应。这应该是经过国务院朝鲜小组的讨论以及与相关部门磋商后整理决定的特朗普政府的立场。 美国政府表示“全力支持”韩国政府改善南北关系的努力，这一点也引人注目。此前在要求调节南北经济合作速度时出现在评论中的“与无核化步调一致（lockstep）”的内容已经不见了。分析认为，美国是首先给韩国政府以支持，同时进行状况管理以阻止朝鲜进行武力示威或军事挑衅。 特朗普总统对朝鲜的动向没有发出任何信息，保持着慎重的基调。这与去年国内外关注朝美谈判的时他对朝鲜的动向立即做出反应的情况不同。虽然面临朝鲜的威胁，但对朝鲜的关注在他的政策优先顺序中越来越远，因此似乎对朝鲜不太关心。 据悉，兼任美国国务院对朝政策特别代表的副国务卿斯蒂芬·比根将出席17日在夏威夷举行的国务卿蓬佩奥和中国负责外交事务的政治局委员杨洁篪之间的会晤。主要议题可能涉及中美矛盾，但鉴于比根陪同出席，朝鲜问题也很有可能被列入讨论议题。

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