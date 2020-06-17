中国外交部：“希望韩半岛稳定”……敦促朝鲜克制. June. 17, 2020 07:55. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. 对于朝鲜16日下午炸毁开城南北共同联络办事处一事，主要外媒一致通过快讯进行了报道，称“韩半岛内部的紧张气氛正在加剧”。中国外交部表示，“希望韩半岛的和平与稳定”，敦促朝鲜保持克制。 美联社、美国有线电视新闻网（CNN）、《纽约时报》《朝日新闻》等媒体当天下午引用韩国统一部的发言报导了朝鲜炸毁联络办事处的事实，并指出，朝鲜劳动党第一副部长金与正13日在抨击韩国政府没能阻止“脱北者”团体撒放反朝传单时已经预告了这次爆破。 美联社援引部分专家的话分析说，对于韩国因美国主导的对朝鲜制裁而无法重启经济合作，朝鲜吐露了不快。《纽约时报》报道说：“最近威胁要结束南北和解氛围的朝鲜用极端的方式表达了对韩国的不满。”《华盛顿邮报》报道说，朝鲜最近几周对韩国提出了越来越尖锐的指责，并预测朝鲜破坏联络办事处会迅速激化矛盾。《朝日新闻》预测说，联络事务所对文在寅政府来说象征着对朝政策的成果，这必然会成为巨大的打击。 中国外交部发言人赵立坚在当天的例行记者会上就朝鲜炸毁联络办事处一事表示：“朝鲜和韩国是同一个民族”，“中国作为邻国，一贯希望维护韩半岛的和平与稳定。”日本官房长官菅义伟表示：“将继续与美国、韩国等紧密合作，收集和分析必要的情报，关注局势，同时全力进行警戒和监视。”

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