爱宝乐园的大天鹅夫妇，24年之后首次生下幼崽. June. 17, 2020 07:55. by 李景振记者 lkj@donga.com. 天然纪念物“大天鹅”的幼崽诞生了。据爱宝乐园16日透露，上月28日，雄性“翅膀”和雌性“洛东”之间诞生了“米奥”。在京畿龙仁市爱宝乐园动物园，大天鹅夫妇孵化(幼崽)成功尚属首次。 大天鹅是濒危生物，属于雁形目鸭科。其身长约1.5米，展翅长2.4米，雌雄均为纯白色，常被称为天鹅。其主要栖息于冰岛至俄罗斯西伯利亚的苔原地带。大天鹅一般在早春交配后，4、5月份生蛋，雌性孵蛋约40天，然后幼崽孵化出来。 翅膀和洛东于1996年在京畿南杨州市瓦阜邑八堂里附近，翅膀部位受了枪伤，被鸟类保护协会救起，之后被送到爱宝乐园动物园。幸运的是，生命得到了拯救，但只能截断部分翅膀，无法继续飞翔。 爱宝乐园动物园为这对大天鹅夫妇提供了栖息空间，让它们适应新的环境，健康地生活。但是，24年来，它们未能成功繁殖幼崽。从去年冬天开始，这里营造了接近自然的环境，并直接从附近的荒山上运来落叶和紫芒等筑巢。在怀孕及生蛋期，为了避免大天鹅夫妇受到压力，尽量减少它们与外界的接触，并提供包括维生素、钙等在内的营养食品。 通过这样的努力，大天鹅夫妇在相当于人类老年期的年龄成为了“大天鹅父母”。婴儿大天鹅米奥目前拥有成人拳头大小的灰褐色毛，但大约5、6个月后将展示白色毛。爱宝乐园饲养员李智妍(音)表示：“洛东温暖地拥抱着米奥，翅膀虽然身体不舒服，但对周围却没有放松警惕，守护在那里。”

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