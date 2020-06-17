比起向双龙汽车紧急输血，政府似乎倾向于寻找新主人. June. 17, 2020 07:55. by 金炯民记者 kalssam35@donga.com. 围绕双龙汽车的政府氛围正在从“通过紧急输血延长生命”转变为“找到新主人后恢复正常”。据悉，在最坏的情况下，通过回生程序(旧法庭接管)摆脱亏损后出售给第三方的方案也包括在选择备案中。政府投入资金的原则是“没有分担痛苦的大股东，就没有支援”，因此首要工作便是组建能够分担痛苦的大股东。 ○ 把重点放在寻找新主人 16日，据政府和金融圈透露，产业银行等债权团从4月开始与双龙汽车大股东印度马恒达集团进行了有关企业回生的实务协商。结论是“马恒达拯救公司的决心不透明”。由此，马恒达15日披露的“寻求新投资者”消息，实际上被外界认为是在走出售程序。韩国政府一位有关负责人表示：“现在还不能断定马恒达集团的真正意图，但我认为，他们所说的寻找新投资者最终是出售。” 现在球传到了韩国政府那里。政府认为，在没有大股东分担痛苦的意志的情况下，不能支援双龙汽车。因为没有支援的理由。债权团相关人士表示：“大宇造船海洋之后，确定了如果没有大股东分担痛苦，就无法对企业进行支援的原则。走在雇佣问题前面，是不会卷入特惠政策的争议之中的。” 这意味着，如果有意分担痛苦的新大股东收购双龙汽车，政府将开始提供支援。产业银行也认为，比起支援方针不透明的马恒达集团，出现支援意志坚定的新大股东对双龙汽车来说可能更好。 双龙汽车的出售价为马恒达持有的约2000亿韩元股份加上经营权溢价，预计将达到2500亿韩元左右。虽然根据公司的情况会有所不同，但是仅就整车企业的收购价格来看，这被认为是比较有性价比的待售物品。投资银行(IB)业界有关负责人表示：“双龙汽车的可持续性受到质疑是事实，但如果政府提供支援，潜在买家肯定不会缺席。” ○ 贷款到期之后或可延长，拟议基安基金支援不透明 汽车业界一直提出，政府最近筹集的40万亿韩元规模的“基干产业安定基金(以下基安基金)”有可能对双龙汽车进行支援。但是，政府内部却出现了怀疑的氛围。基安基金是为因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)而经历暂时性流动性不足的企业提供的资金。也就是说，这不是为经营状况原本就不是很好的企业而设立的基金。 更何况，基安基金是Bridge loan(短期流动性供应贷款)。在双龙汽车经营状况恶化到连续13个季度出现亏损的情况下，政府判断认为，投入基安基金不符合基金宗旨。韩国政府一位高层负责人表示：“基安基金审议委员会不太可能将基金用于援助双龙汽车。” 但据悉，政府在确定如何处理双龙汽车之前，产业银行很有可能延长贷款期限。也就是说，如果不能延长期限，就会马上破产，因此不会让企业断气。由此，下月到期的产业银行900亿韩元贷款也将以部分偿还条件被延长。韩国政府一位有关负责人表示：“产业银行向双龙汽车提供的1900亿韩元贷款大部分是有担保的贷款，因此没有必要急于收回。”

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