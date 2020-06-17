朝鲜炸毁南北办事处的野蛮行径，践踏了南北关系最后一丝善意. June. 17, 2020 07:55. . 朝鲜进行了炸毁开城工业园区内南北联络办事处的军事挑衅。韩国政府昨天表示：“朝鲜于下午2时49分炸毁了开城共同联络办事处大楼。”朝鲜劳动党第一副部长金与正13日预告说：“不久之后，将看到毫无用处的北南（南北）共同联络办事处支离破碎地倒塌的悲惨场面。”文在寅总统提议通过对话解决问题，但朝鲜方面断然拒绝，并突破威胁的程度，进入了实质性挑衅的实行阶段。 根据板门店宣言协议，联络办事处被称为南北和解与合作的象征，于2018年9月开门。韩国政府在办事处建设和改建、维修方面投入了178亿韩元，包括运营费在内共投入了338亿韩元。炸毁办事处事件不仅破坏了韩朝首脑间协议，还侵犯了开城工业园区内的韩国企业资产和政府的财产权。这与恐怖组织的野蛮行径并无二致。这相当于把前年南北首脑会谈的产物《9·19南北军事协议书》变成了废纸。 朝鲜人民军总参谋部昨天表示，将向非军事区投入兵力并散发传单，进一步加强了对韩国的威胁。预计朝鲜军队投入的地区是开城工业园区、金刚山旅游区和非军事区监视哨所。如果为南北合作事业而迁移到后方的军队重新得到部署，南北之间的军事对峙将不可避免。 朝鲜波浪式的对韩挑衅可能是想在国际社会对朝制裁中，在因新冠疫情中断与中国的交易的情况下，通过自残程度的挑衅引起美国的关注。虽然朝鲜拿“脱北者”团体的对朝传单说事，但这仅仅是借口而已。虽然朝鲜希望在不放弃核武器的情况下，通过与美国的谈判获得缓和制裁等补偿，但美国坚持原则，要求朝鲜应首先表现出有诚意的无核化意志。随着大选的临近，特朗普总统对与朝鲜的谈判没有表现出特别的关注。 金正恩政权就像沙漏一样，在经济恶化的情况下，如果不把内部不满情绪转向对外，政权的安全也会受到威胁，这种紧迫感把自称斡旋者的韩国政府逼到了悬崖边上。摆脱这种综合性困境的唯一出路就是履行无核化，但金正恩政权却视而不见，除了挑衅之外别无他法。即使现在，只要金正恩对无核化表现出诚意，韩国和美国也会随时伸出援助之手。金正恩应该铭记，武力挑衅最终只会带来更加严重的孤立和导致自取灭亡的体制危机。

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