特朗普：“裁减一半驻扎美军，说的并不仅仅是德国”. June. 17, 2020 07:55. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普当地时间15日对德国国防费支出水平表示强烈不满，并公开表示将把驻德美军裁减至最大规模时一半的2.5万人。这是特朗普总统首次亲自确认此前通过外媒报道传开的裁减驻德美军计划。这可能会对防卫费分摊额问题尚存的驻韩美军裁减争议产生影响。 特朗普当天说，“德国没有支付北约成员国应缴纳的防卫费”。他批评说，“德国欠北约数十亿美元，而且这种不履行债务的情况持续多年”，“德国在利用美国。”对于与德国进行的贸易谈判，他主张：“我们正在保护他们，他们却在贸易中利用了我们。” 特朗普特别强调说：“我说的并不仅仅是德国，说的也是其他许多国家的事情。”他补充说：“直到德国出钱为止，我们将裁减一半兵力”，“在缩减到2.5万人之后，让我们拭目以待。” 美国向德国派遣的美军规模，包括循环部署兵力在内，最多可达到5.2万人，目前驻德美军人数为3.45万人。《华尔街日报》等媒体报道说，特朗普已下令，在9月之前将驻德美军在目前的基础上裁减9500人。

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