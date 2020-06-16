改变世界史的战役. June. 16, 2020 07:45. . 一提到改变世界史的战役，就会想起很多战役。仔细想想，作为战役，就没有不影响世界史的。如果凯撒在阿莱西亚失败，罗马在征服加利亚上失败，假如滑铁卢战役以拿破仑的胜利而告终，假如南军在盖蒂斯堡获胜，那么就不会有我们所认识的美利坚合众国，美国会分裂为若干个国家。回到现实而不是想象，也有过一场决定20世纪命运的决定性战斗。那就是1914年8月德国和俄罗斯军队对抗的塔嫩贝格战役。德军尽管处于4：7的兵力劣势，歼灭了俄军。 俄军分为第一军团和第二军团，而德军发现，第一军团和第二军团之间根本不存在协作。展开前哨战，与第一军团胶着后，几乎从他们眼前抽出全部兵力，转移到第二军团前面。在德军的进攻下，第二军团大败，指挥官萨姆索诺夫自杀。只剩下自己的第一军团放弃战斗撤退了。仅德国抓获的俘虏就达9.5万人。这一失败的冲击成为俄罗斯革命的导火索。而德军总司令兴登堡则成为民族英雄，当选魏玛共和国总统。有人说，如果兴登堡不是总统，也不会有希特勒。如此一来，显然这是一场改变20世纪命运的战斗。 德国大胆的各个击破战术，创造了多个传奇。但这场胜利的真正幕后主使是俄军。俄罗斯军队的战术也非常优秀。但理想与现实不符。俄军没有做好实施这种战术的准备，也不知道在实施过程中出现的问题。而德军通过不断的训练发现问题，体会到了执行能力。如果说德国是练就冶炼、铸造技术，把铁块换成了刀，那么俄罗斯就是在脑海中画着刀，把铁块交了出去。所谓理想，就是放在现实这个火上去融化，去打磨，才能变成产品。 历史学者

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