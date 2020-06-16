文在寅总统强调韩朝经济合作决心：“实践韩朝自主事业”. June. 16, 2020 07:45. by 韓相準, 黃仁贊 alwaysj@donga.com,hic@donga.com. 文在寅总统15日表示：“我和朝鲜国务委员会委员长金正恩在8000万同胞面前作出的韩半岛和平承诺不能倒退”，“现在到了韩朝共同寻找突破口的时候。现在已经到了不能一味等待条件变好的时候。”分析认为，这是指尽管朝鲜预告了军事行动，仍然要通过积极的韩朝经济合作，取得缓和制裁的效果。 文在寅当天在青瓦台举行的首席秘书、助理会议上表示：“希望韩朝真正作为韩半岛命运的主人，积极寻找并实践可以自行决定并推进的事业。将继续努力争取国际社会的同意。”这是文在寅自上月10日就任三周年特别演讲后首次发表对朝信息。其意思是，将积极推进通过缓和对朝制裁的连接韩朝铁路、重启开城工业园区和金刚山旅游等。文在寅还表示：“韩朝怀着乐观的信念，即使在民族和解与和平统一的道路上走得很慢，也要一步一步前进”，“朝鲜也不应该断绝沟通，制造紧张，试图回到过去的对抗时代。”他还表示：“我深知金正恩委员长想要划时代地转换韩半岛局势的决心和努力”，“对于朝美关系和韩朝关系没有取得预期的进展，我也感到非常遗憾。” 但朝鲜当天也继续对韩国进行批判。《劳动新闻》当天报道说，“革命强军将采取果断行动，化解激昂的人民仇恨”，暗示即将发起军事挑衅。

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