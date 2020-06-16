北京疾控中心官员：“北京集体感染原因可能是欧洲进口鲑鱼”. June. 16, 2020 07:46. by 尹完準 zeitung@donga.com. 源自中国北京南部新发地农水产品批发市场的新冠疫情再次蔓延至北京以外地区。中国政府提出，从欧洲进口的鲑鱼等很有可能是沾有新冠病毒后流入中国。 据中国国家卫生健康委员会15日透露，14日一天，北京新增确诊病例36例。新发地市场11日出现首例患者后，4天内北京共确诊79例患者，北京16个区中有8个区出现确诊患者。 北京市14日对76499名市民进行新冠病毒检测，进行大检查，预计新增确诊病例将快速增长。国务院副总理孙春兰14日担心，“北京新冠疫情扩散的风险非常大。” 除北京外，新发地市场的河北省保定市商户一家三口确诊病例，四川也确诊了一名与新发地市场有关的疑似患者。 中国认为，从欧洲进口的水产品和肉类有可能沾上了病毒进入中国。北京疾病预防控制中心主任杨鹏当天在中国官方媒体中央电视台表示：“病毒怎么来的还不清楚”，“通过基因序列分析，确认了（新发地市场上发现的新冠病毒）来自欧洲方面。” 他还说：“国外的新冠疫情还比较严重，（国外）在处理肉类和水产品的过程中，可能受到（感染者的）病毒污染而进口。”中国专家主张，由于新冠病毒的生存能力在低温条件下得到极大提高，因此病毒完全有可能在冷链流通过程中流入中国。 中国社交网站上出现了“又把责任推给海外流入吗？”的批评之声，同时也出现了“看到海外（水产品、肉类）加工职员不戴口罩”的主张。“在湖北武汉传播的病毒也是从境外流入”的阴谋论也再次抬头。

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