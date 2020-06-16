与朝鲜挑衅程度一起水涨船高的文在寅政府对朝示好. June. 16, 2020 07:46. by 金影植 spear@donga.com. 文在寅总统昨天在《6·15南北共同宣言》发表20周年之际发表的视频中表示，“虽然韩半岛现在还不是只依靠南北意志就能发展的状况，但很明显，南北之间会有着可以自主进行的事业。”“朝鲜也要求不要关闭对话窗口。”这是朝鲜劳动党第一副部长金与正警告对韩武力挑衅等紧张气氛高涨的情况下，文在寅总统发表的首个对朝信息。 此前，文在寅总统在昨天上午举行的首席秘书、助理会议上表示，“现在已经到了不能一味等待条件变好的时候”，向朝鲜强调“韩半岛主人论”，敦促韩朝为双方间的独自合作进行对话。文在寅总统还特别表示，“现在到了韩朝一起寻找突破口的时候了”，表示将为缓和对朝制裁积极发挥作用。分析认为，韩国针对朝鲜挑衅压迫的应对方向固定为“安抚朝鲜”。 最近，朝鲜的威胁程度越高，韩国政府和执政党的对朝求爱行为也越积极。共同民主党院内代表金泰年昨天要求国会批准《4·27板门店宣言》，并要求美国承认开城工业园区和金刚山旅游的对朝制裁豁免，以便尽快重启。在朝鲜回避无核化的情况下，有可能成为朝鲜核武器开发最大受害者的韩国，却在解除对朝制裁方面加大力度，这削弱了韩美合作和国际社会的凝聚力，将带来导致无核化更加困难的结果。 文在寅总统昨天表示，“任何人都应该遵守停止散发传单等敌对行动的协议”，为政府管制对朝传单的方针提供了切实的支持。朝鲜领导层最近加大对韩国的威胁，并不仅仅是因为对朝传单。这是针对回避自己的美国的“悬崖战术”，而且是无视韩国态度和反应的故意行为。应该反思，是不是为“只要避开朝鲜不喜欢的，就可以维持和平”的期待性思维所束缚而错失良机。 从20年前的《6·15南北共同宣言》到前年的《平壤共同宣言》，韩朝虽然达成了许多协议，但朝鲜一贯进行威胁和挑衅的行为并没有改变。仅靠安抚朝鲜或许可以暂时避免危机，但只能是随时都有可能返回原点。

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