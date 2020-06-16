SK能源开发出密闭空间有害气体无人感知技术. June. 16, 2020 07:46. by 池民九记者 warum@donga.com. SK能源展示了即使无人直接进入炼油•石油化学工厂的密闭空间，也能确认有害气体是否外泄的无人自动感知技术。其战略是，通过数码转换，提高工厂内的安全性和工作效率。 SK能源15日表示，开发出以物联网(IoT)技术为基础的“密闭空间气体感知系统”，并完成了专利注册。 一般来说，炼油•石油化工厂的罐体、塔架、油桶等密闭设备较多，多数工作人员每天都会多次亲自测量内部是否有有害气体发生。这种测定工作需要很长时间，而且工作人员的窒息事故危险性也很高。实际上，据韩国产业安全公团透露，由于密闭空间窒息灾害，平均每年有19人死亡。灾害发生时死亡率超过50%。 SK能源为解决上述问题，于2017年开始进行技术开发。在密闭的车间里安装了网络连接的感应器，在实时测定是否残留有有害气体后，建立了可以将这些气体自动传送到外部的系统。如果密闭的车间还有气体，系统会自动发出警报声，让员工迅速撤离，应对各种局面。从今年9月开始，在蔚山Complex(CLX)开始设置无人感应器，并计划在明年之前构建可以控制1万个以上密闭空间的系统。 SK能源社长赵庚穆表示：“在大规模产业现场，不管有什么事情，安全都是不能让步的最优先价值。”

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