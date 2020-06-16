在“最多连败记录”的不光彩中发光的韩华队李容圭. June. 16, 2020 07:46. by 姜泓求 windup@donga.com. “比起嘴上打包票，我觉得用比赛来展示给球迷们看更重要。” 韩华队的李容圭(35岁)在通话中一直重复着这句话。与摆脱漫长连败的阴影相比，似乎对还剩下100场比赛的赛季更加苦恼。 李容圭15日接受电话采访时表示，“连败期间，每个球员都会感受到很多东西。这也让我再次感受到了对胜利的强烈渴望。” 留下了“韩国职业棒球最多连败”(18连败•并列)这一尴尬记录的韩华队14日从漫长的连败中摆脱出来，这离不开队长李容圭的默默努力。在当天的比赛中，李容圭在第9局下半局作为首发击球手，四坏球上垒，拿到了决胜分。之前在第7局下半局，他没有避开投手投向自己身体方向的球，小腿被球打中，登上1垒。这是一场足以提升队友士气的比赛。 不仅仅是在球场上，队长李容圭的真正价值也显露无遗。球队进攻时，他干脆坐在球员休息区门口大声鼓励队友。赛季初期，他还曾公开提出裁判的好球-坏球判罚的一贯性问题。有评价称，去年因转会要求争议受到无限期停止参加活动的处罚后复出，他成为了更加献身于球队的球员。 与14日击出结束球队连败的终结安打的卢泰亨(25岁)在赛季前一起训练，并提供食宿费用等，对后辈也格外照顾。当天在3垒上看到卢泰亨的打席的李容圭说：“感觉把负担转嫁给了后辈，感到很抱歉。非常感谢泰亨按照自己的想法亲自结束了比赛。真的很棒。” 也有很多用语言无法形容的压力。继KIA效力的2010年16连败之后，李容圭再次经历了长时间的连败，对此他表示，“当时我年纪还小，前辈们也很多，只觉得只要在球场上好好发挥就行了。但当上了老队员后，情况确实不一样。无论想给意志消沉的后辈们什么帮助，一句话都有可能成为负担。尽量在赛前少说话。”他说自己想和老将金泰均(38岁)、郑宇蓝(35岁)一样，比起用语言激励，希望能用在球场上更加拼命的样子来刺激后辈们。给后辈们买肉吃、送用品等进行鼓励的金泰均在13日“比赛暂停宣言”之前，对阵斗山队打出了个人本赛季第一记本垒打，提高了球队士气。 李容圭说：“即使今天输了，明天还要继续比赛，这就是职业棒球选手的生活。”在连败的过程中，他也没有忘记下放到二线队的队友。李容圭说：“比赛结束后接到了很多电话和短信。我鼓励他们尽快回到一线队，一起打出对球队有帮助的比赛。” 他再次表达了对支持球队的球迷的歉意。球队也在14日的比赛后发表了道歉信，称“对于因连败和无助的比赛而带来的虚脱感和巨大的失望，低头真心道歉”。 李容圭信誓旦旦地表示，“首先，我想对总是给予支持的球迷们表示歉意，虽然球队表现不错。虽然终止了连败，但之前没有展现的东西太多了。我会以职业球员的心态和行动全力以赴打好剩下的比赛。”

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