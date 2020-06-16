“听巴赫和伊萨伊的无伴奏奏鸣曲，忘掉日常生活的疲惫吧”. June. 16, 2020 07:46. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “音乐是人类伟大的文化遗产。在全世界和音乐界因新冠肺炎疫情而陷入困境的今天，我认为回顾这份美丽遗产的价值的好地方就是‘承载历史的建筑物’。” 比利时女王伊丽莎白王后国际音乐比赛小提琴组2015年首次由韩国人获得冠军，站在世界小提琴界新进势力最前列的小提琴家林智英(25岁)演奏了巴赫和伊萨伊的无伴奏小提琴曲全曲。下月1日下午7时30分，大韩圣公会首尔主教座天主教堂；11日下午5时，首尔中区西小门圣地历史博物馆联合大厅。 这些空间分别蕴含着历史和灵性的独特意义和氛围，因此更加引人注目。如果说巴赫的《无伴奏小提琴奏鸣曲与组曲》是小提琴音乐的《旧约圣经》，那么从这些作品中受到影响的欧仁•伊萨伊(Eugène-Ysaÿe•1858~1931年)的无伴奏奏鸣曲则被称为《新约圣经》。 15日上午，记者在首尔铜雀区的演奏室见到了林智英，她说两位作曲家的无伴奏奏鸣曲像是“在结构上没有误差的建筑物”。 “一般是大家或老演奏家们在人生的最后阶段展开的保留节目。我有不同的想法。‘不如现在开始这个大保留节目吧。让我们经过人生的各个阶段来完成吧’。就是这样” 机会是偶然来临的。年初结束国内演奏后，她计划在德国进行演出，但因2月份欧洲的新冠肺炎疫情大流行而被迫停下脚步。她认为，现在是投资这个大保留节目的时间了。练习初期还感到后悔。 “这才是‘音符很多’的作品。弓速、颤音效果、音乐风格研究等需要学习的东西可不是一两件。”随着深入，每天都有“发现”的欢喜降临。 “特别是伊萨伊的曲子具有浪漫主义的比勒图索(技术性演奏大师)风格，所以很容易华丽地、以旋律为主进行演奏。但是如果仔细观察，就会发现和声的内侧声部移动的数学模式等秘密。‘我明白了这一点。应该把这个告诉大家’。每天都有感觉。感觉像是发现了金矿。” 1日是巴赫1号奏鸣曲、1号和3号组曲、伊萨伊1号•4号•6号奏鸣曲；11日是巴赫2号和3号奏鸣曲、2号组曲、伊萨伊2号•3号•5号奏鸣曲。林智英表示：“两位作曲家的无伴奏作品在结构上非常相似，因此比较后认为，轮流演奏时会非常有趣和有益。” 直到最近，每天的训练视频都上传到社交网络服务(SNS)上。现在练习密度大幅提高，很难抽出时间来上传视频。“与实际完成的演奏不同，练习并不是美丽的工作。疲劳和失误会一一暴露出来。但是凌晨看到自己上传的1分钟视频后，会出现‘忘记了一天的疲惫’的反应，我就想‘这就是音乐的力量啊，走近音乐的途径有很多啊’。” 她将于8月参加由乐天音乐厅主办的“古典乐演奏会”，与管弦乐团合演贝多芬小提琴协奏曲和三重协奏曲。11月，在艺术殿堂音乐厅，与皮亚佐拉联合演奏维瓦尔第的《四季》项目正在筹划中。 根据“保持生活距离”指南，只开放所有可使用座席的25%至50%。门票价格：5万元。

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