朝鲜称“接下来是军方行动”……倒着走的危机时钟. June. 15, 2020 07:42. by 黃仁贊, 韓相準 hic@donga.com,alwaysj@donga.com. 朝鲜劳动党第一副部长金与正表示：“已指示对敌工作相关部门采取（针对韩国的）下一阶段行动”，“接下来的对敌行动的行使权将交给总参谋部（相当于韩国的联合参谋本部）。”这是朝鲜将韩国规定为“敌人”之后，首次预告将采取具体的军事行动。在《6·15南北共同宣言》发表20周年的15日前夕，越来越多的人担心，南北关系和韩半岛局势会倒退到无核化对话开始之前的2017年。 金与正在13日的谈话中表示：“我们的军队也会下定决心，断然执行。”金与正说：“我们认为应该彻底拿回这些代价，这一决定和由此制定的报复计划，已经坚定成为（朝鲜）内部的国论。”“是真正与南朝鲜诀别的时候了。与其发表谈话，现在不如用连续的行动报复。”上个月24日，在由国务委员会委员长金正恩主持的党中央委员会第七届第四次扩大会议上，朝鲜强调“进一步加强核战争遏制力”“战略武力的高度警戒状态”等，因此有分析认为，朝鲜即将闪电般发射潜射弹道导弹或在边境地带发动局部性挑衅。 青瓦台在金与正谈话发表3个小时后召集国家安全保障会议常任委员会开会，讨论了朝鲜的反应和今后的应对方案。从14日0时已过开始的一个小时的视频会议，不是由文在寅总统主持，而是由国家安保室长郑义溶主持。青瓦台只是表示，“会议对韩半岛情况进行了评估，并讨论了对策”，并没有公开具体的会议结果。这意味着没有明确的对策。当天，郑义溶室长、外交部长康京和、统一部长官金练铁、国防部长郑景斗、国家情报院院长徐薰等人出席了安全保障会议。当天上午，郑景斗另行召开了紧急会议。国防部表示：“我们严肃看待当前局势，正在密切监视朝鲜军队的动向。” 此外，美国总统特朗普当地时间13日在美国陆军士官学校西点军校毕业典礼上致贺词时表示：“我们不是世界警察”，“解决许多人从未听说过的遥远国家长期矛盾，不是美军的任务。”继缩减驻德美军的动向之后，特朗普在11月大选前夕亲自重申了要远离美国以外的海外风险。一名外交消息人士预测说：“在大选之前对韩半岛问题漠不关心，反而会刺激朝鲜的挑衅。”

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