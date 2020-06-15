健身房—语言学校..... 全方位扩散到日常生活各处. June. 15, 2020 07:42. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 发源于首尔冠岳区的登门销售企业“richway”的新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)确诊患者在14日增加到了164人(以中午12点为基准)。这是首例确诊病例发生12天后。richway直接确诊患者为40人，其余124人是密切接触者。问题是richway发的“n次感染”情况比以前更危险。初期，由于登门销售企业的特性，有很多高龄者被确诊。但现在，语言学校、健身房、酒馆等年轻人光顾的设施开始出现确诊患者。这是因为在切断2、3次感染环节上失败。 像首尔龙山区梨泰院夜店一样，如果集体感染的类型明确，很容易进行流行病学调查。但是，最近的扩散情况是无法进行这种区分的。随着疫情蔓延到日常生活各处的多种设施，在高龄层和青年层都出现了很多确诊患者。如此一来，事前防疫就变得很困难。确诊病例的发生速度将无法跟上。在这里如果发生一两起集体感染“集群”事件，首都圈的医疗系统可能会陷入瘫痪。 首尔和京畿地区累计确诊患者分别超过1000人。与出院患者相比，新住院的患者有所增加，仅在首尔接受治疗的患者就有420人。这是新冠肺炎疫情发生后最多的一次。最近两周，全体新增确诊患者日均44.1人。回归保持社会距离的条件之一是日均50名确诊患者。 专家们担心的不是数字，而是扩散趋势。这意味着面临第二次大流行的危险。高丽大学安山医院感染内科教授崔元锡(音)表示：“50人并不是科学的、绝对的标准。如果等到那个时候，再采取措施，或将很难奏效。如果错过了现在这个时机，可能会再次出现严重的大流行。”

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