扳着手指头等待梅西回归球场的意义. June. 15, 2020 07:42. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “足球之神”里奥内尔•梅西(33岁•巴塞罗那)回来了。今年3月，受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响，西甲联赛被迫中断，当天时隔三个月之后再次重回球场的梅西贡献1粒进球和2次助攻，帮助球队取得了一场大胜。他还创造了西甲连续12个赛季打进20球的惊人纪录。 巴塞罗那队14日在西班牙马洛卡岛进行的对阵马洛卡队的客场比赛中，凭借梅西近乎“独角戏”的出色发挥，以4比0大胜对手。巴塞罗那队在3月6日战胜皇家社会队(1比0)后，时隔3个月再次在常规赛中获胜，取得了2连胜。本场过后联赛领头羊巴塞罗那队以19胜4平5负(61分)的成绩领先少赛一场的皇家马德里队(56分)5分。 当天，梅西在1比0领先的上半场第37分钟，用头球帮助马丁•布雷斯维特攻入一球。下半场第34分钟，他凭借犀利的渗透传球，帮助约尔迪•阿尔巴打入了制胜一球。下半场补时第2分钟，他接路易斯•苏亚雷斯传球，带球晃过对方两名防守队员后右脚劲射破门得分。 梅西在23场西甲比赛中攻入20粒进球，以较大优势力压排名第二的卡里姆•本泽马(14球•皇家马德里队)，位居射手榜首位。他的助攻也达到了14次，也大幅领先第二名队友苏亚雷斯(8次)。赛季结束前，各俱乐部还剩下10至11场比赛，梅西有望同时占据射手王、助攻王的宝座。梅西凭借当天的进球，创下了西甲连续12个赛季攻入20球以上的纪录。自1929年西甲联赛举办上任，梅西是历史上第一个连续12个赛季进球超过20个的球员。2008-2009赛季，梅西打进23球，进球数超过20个；2011-2012赛季，梅西仅在联赛中就攻入50球，创造了西甲单赛季历史最多进球纪录。到目前为止，他共参加了475场比赛，进球439个，是西甲联赛进球最多的球员。他对排名第二的C罗(311球)的优势很大。 另外，因是否与梅西对决而备受关注的马洛卡奇诚庸没有出现在参赛名单中。效力于同一球队的日本希望之星久保建英(19岁)虽然首发出场并打满全场，但没能取得进球或助攻。13日，李康仁(瓦伦西亚)本来期待参加与莱万特队的比赛，但没能把握住机会。在替补名单中，他的名字赫然在列，但始终未能出现在球场上。

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