朝鲜威胁要发动武力挑衅……摆脱无力和迎合，坚决应对. June. 15, 2020 07:43. . 一直施压断绝南北关系的朝鲜甚至预告了军事挑衅。朝鲜劳动党第一副部长金与正13日发表谈话说，“现在似乎到了真正告别南朝鲜的时候了”，“已经指示有关对敌工作的部门采取下一阶段行动”。她同时还提出了破坏南北联络事务所及进行军事挑衅的可能性。青瓦台昨天召开了国家安全保障会议常任委员会会议，但是没有对朝鲜提出任何警告。 朝鲜虽然搬出“脱北者”团体的对朝传单亵渎了国务委员会委员长金正恩的理由，但这是表面上的口舌是非，可能还有更复杂的原因。朝鲜期待核谈判的大局，一心望着美国，但美国总统特朗普却要求朝鲜先履行有诚意的无核化。受新冠疫情和反对种族歧视示威等影响，接受自上而下式谈判的特朗普能否成功连任，变得越来越难以预测，朝鲜的焦虑心理也随之增加。在国际制裁下加重的经济困难中，如果在特朗普任期内朝美关系不能取得成果，连维持政权安全都很困难。这种焦虑下，金正恩可能会越来越动用更为刺激的悬崖边挑衅手段。 在朝鲜的施压下，韩国政府和执政党表示将制定禁止撒放对朝传单法，甚至连地方自治团体也出面管制“脱北者”等，表现出低姿态。青瓦台此前没有召开国豕安全保障委员会常任委员会会议，没有做出特别的反应，结果朝鲜的威胁强度继续加大。从根本上来说，在朝核问题上，韩国政府虽然以斡旋者自居，但既不能像朝鲜所希望的那样解除制裁，也不能实现美国所希望的无核化进展，因此现在的情况是谁都不待见我们，这一点应该反思。两头挨打的韩国政府是否具有管理《板门店宣言》发表后南北关系最大拐点的能力，这也是疑问。迎来《6·15南北共同宣言》20周年的南北关系虽然逐渐倒退，但韩国政府束手无策。 朝鲜害怕的是，韩美同盟一致应对，军事上表现出坚决的应战态势。美中对立激化，韩美关系也因防卫费分摊问题而出现龃龉。在特朗普在“解决遥远国家纷争”上划清界限的国际秩序剧变中，文在寅政府必须明确表明，面对朝鲜的挑衅，如何让国民安心。应该铭记，虽然朝鲜贼喊捉贼式的威胁也不可理喻，但似乎回避这一点的韩国政府的应对方式，不仅会给国民带来不安，还会给外资等经济带来严重的负面影响。

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