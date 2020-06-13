美国：“一起对抗中国吧”……要仔细研究参与EPN的原则和实际利益. June. 13, 2020 09:06. . 美国国务院主管经济的副国务卿奇斯·克拉克11日要求韩国参与与中国对抗的新经济版图构想——经济繁荣网络（EPN），并表示，如果中国采取报复措施，“美国将尽一切努力帮助韩国”。他还说：“不是在中国和美国中间作出选择。虽然选择对谁都开放，但归根结底还是信任哪一方的问题。” 克拉克的发言是要求韩国积极参与其间美国推进的EPN构想和制裁华为等牵制中国的政策。EPN的构想是排除中国，构建由美国主导的新的全球供应链（GSC）。如果说美国针对中国“一带一路”势力范围扩张的安保战略是印度太平洋战略，那么EPN则是经济层面上的牵制中国战略。在这里，还有韩国作为美国的同盟必须参与的大举施压。 美国针对中国式国家资本主义，强调共享民主主义、人权和透明度、保护知识产权等价值的自由主义资本主义国家间联合的必要性。但问题是，EPN的构想看起来还不是完全成熟的水果。除了中国之外，没有具体说明会形成具有何种约束力的形态，合作内容又是什么。只是突显了美国要将已经成为“世界工厂”的中国排除在外的战略判断。 对于中国对参加国进行报复的担忧，美国表示“将尽力提供帮助”。如果美国出面的话，韩国也可以充分对抗中国报复，并获得相应的补偿。但是参与EPN不仅是中国报复造成的直接损失，也是要求整个产业结构变化的事项。特别是对于韩国来说，中国报复“萨德”系统当时美国扮演第三者的态度，仍然是一个痛苦的记忆。 正如美国所提出的那样，作为同盟国的韩国没有理由缺席共享自由和民主价值的国家连带。也可以让EPN成为目前对中国依存度较高的出口和生产多元化的机会。但是，作为韩国的最大贸易国和世界最大市场，完全背离是不可能的，美国也不会要求那样做。要在广泛征求泛政府乃至产业界意见的同时，认真考虑参与的原则、水平、实际利益和国际动向，做好充分准备。

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