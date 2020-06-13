酷热来临. June. 13, 2020 09:05. . “地球上存在的最强生命体是什么?”很多人认为是在最恶劣环境中也能生存的蟑螂。但事实并非如此。生命力最强的生命体是水熊虫。体形独特的水生无脊椎动物水熊虫，其长度仅为0.3∼0.5毫米。即使如此，它也是在处于真空状态的宇宙空间也能生存的唯一地球生命体。但令人惊讶的是，水熊虫对炎热天气的抵抗力致命地弱。丹麦研究人员的研究发现，当水熊虫处于活动状态时，在37.1摄氏度的温度下暴露一天，大约一半的水熊虫已经死亡。学者们认为，如果全球变暖导致气温持续上升，水熊虫很有可能消失。那么，比水熊虫更为脆弱的人会如何呢？ 各国气象预测机构表示，随着气候变化加剧，今夏仍将出现历史级高温天气。美国海洋和大气管理局和英国气象局日前宣布，今年很可能成为气象观测史上最热的一年。迄今为止最热的年份是2016年，当时厄尔尼诺的影响很大。但在2019年，尽管没有发生厄尔尼诺现象，全世界的温度仍然不断上升，成为历史上气温第二高的一年。特别是，欧洲地区出现了严重的高温天气。2019年7月底，法国南部地区白天最高气温高达46摄氏度。巴黎的气温高达42.6摄氏度，打破了最高纪录。大海更加炽热。2019年的海水温度是观测史上最高的。但是。2019年的炎热天气今年仍在继续。2020年1月，全球气温最高，2月和3月是气温第二高的月份。韩国气象厅也宣布，虽然今年夏天不如2018年，但将成为数得上的酷暑天气。 问题是，今年夏天不仅酷暑难耐，连新冠疫情也很猖獗。世界气象组织日前发布报告警告说，酷热季节很可能发生新冠病毒集体感染。如果酷热持续下去，低收入层会选择有空调的休息场所。空调能解决酷暑，可导致新冠病毒飞沫扩散，提高感染风险。更何况，在因保持社会距离而无法前往休息场所的情况下，低收入层也有可能出现大量的酷热牺牲者。对新冠病毒和酷热天气都比较脆弱的老人来说，这种情况更加危险。如果低收入层或老年人中出现多名新冠患者，就会导致医疗崩溃，进而导致大规模死亡。 使用至今的酷热对策已不好使。需要新的高温对策，包括应对新冠疫情的影响。否则，高温造成的伤亡人数可能比新冠疫情更多。2003年席卷欧洲的酷热，仅法国就有15000多人死亡。受到冲击的法国开始制定新的法律来应对灾难。2019年，法国出现了比2003年更强烈的高温天气。但是，死亡人数只有1500多人。气温进一步上升，损失为何减少？只要做好应对准备，就能减少损失。希望在新冠疫情的威胁下，能制定出实际的高温对策。

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