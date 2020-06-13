在朝鲜施压的情况下，特朗普方面“希望裁减驻韩美军”. June. 13, 2020 09:04. by 辛娜莉记者、朴孝睦记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 journari@donga.com,tree624@donga.com. 美国总统特朗普的亲信、前美国驻德国大使理查德·格里内尔当地时间11日表示：“我们希望从韩国和日本撤回美军。”这是为了在11月美国大选之前，从“积极的韩半岛接触（engagement）政策”基调中退出。12日是新加坡朝美首脑会谈两周年，朝鲜反而威胁要废除新加坡协议。人们担心，至少到今年年末为止，不会出现特别的对话氛围，韩半岛的紧张局面将长期化。 格里内尔当天在接受德国《图片报》采访时说，“美国纳税人反对为了其他国家的安全支付过多的钱”。他说：“（缩减驻海外美军）是个激烈讨论（hotly contested issue）的话题”，“特朗普总统非常明确地（very clear）希望从韩国、日本、德国、叙利亚、阿富汗、伊拉克撤回军队。” 韩国政府消息人士否认说：“韩美之间没有就裁减驻韩美军问题有过正式和非正式的讨论。”但有分析认为，鉴于有传闻称将加入特朗普总统竞选连任阵营的最亲近人士将矛头指向韩国，因此裁减驻韩美军在美国大选中将成为焦点问题。分析认为，特朗普将打在4年前大选中成功拉到白人选票的“美国优先主义”牌，同时降低可能在大选中成为致命变数的外交风险。 在这种情况下，美国国务院相关人士在新加坡朝美首脑会谈两周年之际的当地时间11日，在“美国之音”广播电台节目中表示：“正在专注于与朝鲜的有意义的协商。”这表示不会参加很难取得成果的朝核谈判，事实上表明了将遵守新加坡协议框架的原则性立场并维持现状的基调。 相反，朝鲜12日瞄准特朗普总统，反复阐明了增强核战斗力的意志。自2月被任命以来，朝鲜外相李善权首次发表谈话称：“不会再以任何代价向美国执政者抛出宣传政绩的包袱”，“我们共和国不变的战略目标是进一步壮大实实在在的力量，以管理美国的长期军事威胁”。有分析认为，朝鲜可能会在美国大选前公开“新战略武器”，针对美国进行挑衅。 对向朝鲜撒放传单采取强硬措施的青瓦台对朝鲜的应对非常关注。青瓦台相关人士表示：“朝鲜不会指责我们所作的努力”，“但是朝鲜立即响应恢复通信线路的可能性很小。”

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