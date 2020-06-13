担心新冠疫情再扩散......韩国综合股价指数下跌超2%. June. 13, 2020 09:04. by 张润贞记者•金衡民记者 yunjung@donga.com,kalssam35@donga.com. 继美国股市之后，韩国等亚洲股市的上升势头也受到了新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)“第二次大流行”恐惧心理的影响。12日，韩国综合股价指数(KOSPI)下跌了2%以上，韩元兑美元的汇率也在4天后再次上升到了1200韩元。 12日，KOSPI指数比前一天下降44.48点(2.04%)，以2,132.20点收盘。前一天，受美国股市暴跌余波的影响，股市以4%的暴跌开盘，虽然盘中失守了2,100点，但借助于净买入5590亿韩元的个人投资者，减少了跌幅。以4%的跌幅开盘的科斯达克指数(KOSDAQ)也下跌了1.45%，以746.06点收盘。 日本日经平均指数(-0.75%)、中国上海综合指数(-0.04%)、中国台湾加权指数(-0.92%)等亚洲股市也小幅下跌。在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率比前一天上涨7.4韩元，以1203.8韩元收盘。 此前虽然实体经济低迷，但股市在流动性的推动下持续上涨，而最近股市之所以出现波动，是因为新冠肺炎疫情二次大流行的担忧加剧，投资信心萎缩。11日(当地时间)，纽约股市的道琼斯工业平均指数比前一天下跌6.90%，以25,128.17收盘。这是自3月中旬暴跌13%后，3个月以来的最大跌幅。纳斯达克指数下跌5.27%，收于9,492.73点，仅隔一天便跌破1万点大关。西部得克萨斯产原油(WTI)价格也下跌8.2%，跌至每桶36.34美元。 实际上，最近美国国内新冠肺炎再次扩散的征兆异乎寻常。此外，美联储(Fed)主席鲍威尔表示“经济恢复速度非常不确定”，对投资心理造成了负面影响。 专家认为，近期股市的恢复非常迅猛，因此出现短暂的调整局面是不可避免的。但是像3月这样的暴跌趋势持续下去的可能性不大。信荣证券研究中心负责人金鹤均(音)表示：“现在各国都在恢复经济活动，第三季度(7~9月)以后的实际经济指标能否达到‘恢复期待值’将成为今后股市走向的关键。”

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