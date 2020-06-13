KLPGA“大势”崔惠珍瞄准大赛两连冠. June. 13, 2020 09:04. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛的“大势”崔惠珍(21岁)向着赛季首胜迈出了有力的一步。 12日，崔惠珍在济州伊利希安高尔夫俱乐部(标准杆72杆)举行的KLPGA巡回赛双龙炼油锦标赛第1轮比赛中，与在美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛上效力的金孝周(25岁)、金世煐(27岁)一起同组进行比赛。 金孝周和金世煐上周在乐天坎塔塔女子公开赛上经过延长赛的鏖战，分别赢得了冠军和亚军，处于上升趋势。当时，崔惠珍以并列第8位结束了比赛。但是在本次大赛第1轮比赛上，国内派崔惠珍站在了海外派姐姐们的前头。 当天，崔惠珍抓下9支小鸟球，吞下1个柏忌，以低于标准杆8杆共64杆的成绩排在首位。当天，连续两次在3个洞抓下小鸟球(4~6洞和13~15洞)，显示出了“肆虐”能力。虽然是去年横扫大奖和多胜王(5胜)等的崔惠珍，但本赛季至今还未捧起冠军奖杯。不过，本次比赛从第一天开始，她就展现出稳定的竞技状态，让人们对她卫冕大赛充满期待。她说：“去年在济州岛取得了赛场5场胜利中的2胜。本次比赛的场地也跟我很搭。” 虽然崔惠珍在KLPGA巡回赛上共获得9个冠军(包括业余选手时期)，但还没有在同一个大赛中连续2年获得冠军。她说：“我有过一定要卫冕一次的想法。虽然天气预报说接下来两天会有强风暴雨，但下雨时也不是打不好，所以我不会失去注意力。” 金世煐打出抓下4支小鸟球，没有吞下柏忌，以低于标准杆4杆的68杆排在并列第18位，金孝周抓下4支小鸟球，吞下1个柏忌，以低于标准杆3杆的69杆排在并列第36位。

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