朝美新加坡会谈两周年，韩国因无核化失踪成为人质. June. 12, 2020 07:45. . 朝鲜昨天向美国表示，不要干预韩朝关系，“如果不想遇到可怕的事情，就请闭嘴，先管好自己家的事情。”朝鲜还表示：“这对于顺利举行迫在眉睫的总统选举也是有益的。”这是美国对朝鲜全面切断韩朝通信表示“失望”后作出的反应。美国国务院10日还提及一直克制提及的朝鲜人权问题，将它作为关系正常化的条件。 朝鲜对美国的警告也是对今天适逢两周年的6·12新加坡朝美首脑会谈的反应。朝鲜指责美国，称“感受到了幻灭和愤怒”，抨击美国“如果南北关系出现进展迹象，它就会因无法阻止而大伤脑筋；如果形势恶化，又就会像担心一样大动干戈。”但是，与最近朝鲜对韩国的批判相比，其程度要低很多。朝鲜媒体昨天也针对文在寅总统表示：“看起来挺人模人样的，现在看来比他的前任还要过份。” 朝鲜现在正想方设法刺激美国。提到11月美国大选，也可能是想立即引起只关注国内问题的美国总统特朗普的关注。对于朝鲜来说，美国的“失望”反而像是近乎漠不关心的温吞反应。因此，朝鲜在警告可能进行动摇美国大选版图的挑衅后，对美国偏重韩半岛状况管理的“战略无视”表示了不满。 新加坡会谈本身就是朝鲜的胜利。特朗普被“与敌对国家首脑进行历史性对坐”的活动所迷惑，他以送还美军遗骸和炸毁无核化设施表演为代价，对金正恩寄予了厚望。此后，朝美关系下降是理所当然的结果。但在此期间，北韩无核化消失得无影无踪，只留下空洞的修辞，朝鲜则在为再次越过停止核试验和远程导弹试验的“最后红线”积攒着借口。 如今，朝鲜正在重新计算着两年前的新加坡会谈、甚至更早的3年前的韩半岛危机，注视着美国大权的走向。虽然当时把韩国当作垫脚石，但现在绑住韩国的手脚捂住韩国的嘴，决心与美国直接交手。在朝鲜的威胁下，韩国出面阻止“脱北者”的活动，事实上成了人质。虽然韩国一直以朝美斡旋者自居，眼下却连介入即将到来的危机状况的资格也丢失了。

한국어