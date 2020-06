专栏:足球场上的种族歧视. June. 12, 2020 07:45. by 李元洪 bluesky@donga.com. 那是在2006年德国世界杯如火如荼进行的6月,在德国科隆地铁站。在与老冤家瑞典队比赛之前,数万名英格兰球迷聚集在了一起。脱掉上衣挥舞旗帜的球迷们挤满了科隆站前的广场。一些人已经喝醉了。通向附近体育场的地铁线,挤满了英格兰球迷,挤得水泄不通。在与竞争对手进行比赛之前感受到的兴奋感、几个人一起喊口号或大喊大叫的喧嚣等,使地铁内变成了非日常空间。其中还发生了越轨行为。当时,两名戴着褐色皮肤头巾的伊斯兰女性正试图从某个站下车。一名身高2米的大块头白人男子挡住了电车门。乘客中只有那两人在那里要下车,他没有让开,而是继续和周围的朋友们吵吵嚷嚷,并发出很大的笑声。惊慌失措的妇女最终没能从那里下来,她们哭着要求该男子让开,然后才在下一站下车。这是我人生中第一次见到的对人的粗野行为。如果是白人男性或白人女性,那名男子还会这样做吗?那些对种族、对弱者和少数人的无礼和暴力混杂在一起的行为令人害怕。 2006年德国世界杯是国际足联(FIFA)正式宣布与人种歧视进行作战的时候。从那时起,韩国制定了《禁止新种族歧视规定》,规定球员或观众对特定球队或球员进行种族歧视言行时,将扣除相应球队3个积分。FIFA在赛场各处打出了“反对种族歧视(Say no to Racism)”的口号,让球员们宣誓反对种族歧视。因为他们认为,不能再放任足坛的种族歧视了。如同地铁里的场面一样,在日常生活中,对人种及特定国家和民族的歧视意识笼罩在赛场的激烈气氛中,动不动就会爆发出来。 数十年前活跃在足坛的“足球皇帝”贝利(80岁•巴西)也多次表示,自己曾经历过人种歧视。也就是说,观众把有色人种的自己称为猴子。最近,种族歧视仍然是个问题。其中著名的事件之一就是观众向2014年效力于西甲FC巴塞罗那的丹尼•阿尔维斯(37岁•巴西)扔香蕉。这是为了嘲弄有色人种的他。不过,阿尔维斯却泰然自若地捡起香蕉,吃了一口就扔了,然后再次投入比赛当中。无视嘲讽的阿尔维斯受到了很多鼓励。 但是,仅仅无视就能解决问题吗?不把人类视为同等人类的种族歧视给人以深深的侮辱和伤害。效力于意甲布雷西亚队的马里奥•巴洛特利(30岁•意大利)去年年底听到观众发出猴子叫声后,把球踢到了观众席上,这不仅仅是因为他被称为“恶童”的性格过于激进。种族歧视不仅对黑人,对亚洲选手也是如此。韩国的超级明星孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)也曾经历过种族歧视争议。李同国(41岁•全北)和李康仁(19岁•瓦伦西亚)最近参加了为因警察的暴力镇压而死亡的美国黑人乔治•弗洛伊德举行的纪念活动,这是因为他们知道种族歧视问题可能是我们所有人面临的问题。 诺贝尔和平奖获得者、南非前总统纳尔逊•曼德拉曾说,“体育可以用来为人权而斗争。”这句话提及了无数人关注的体育现场所具有的影响力。但是,要真正转变观念,才能解决问题。曾参加德国世界杯反对种族歧视运动的联合国儿童基金会表示,“种族歧视是从小对性别、种族和残疾人等产生偏见的产物。”笔者认为,种族歧视是不科学的,是文化偏见造成的。在这一点上,从小亲临适合所有人打成一片的体育现场,经历和成长是非常重要的。这些体验可以帮助消除这种偏见。这样一来,体育不仅是肉体对抗的现场,更有可能成为精神和文化发展的现场。

