在同一地方一览无余的新罗-百济-伽倻马铠甲. June. 12, 2020 07:46. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 在这里，将展示在古代新罗、伽倻、百济地区出土的18件马铠甲。国立庆州博物馆和国立庆州文化遗产研究所将于8月12日至8月23日在庆北庆州市庆州博物馆共同举办特别展《马，穿盔甲》。 新罗、伽倻、百济时代的马铠甲虽然在全国出土了多件，但很少有完整的。首先映入眼帘的是2009年在庆州古墓群以完整的形态出土的马铠甲。保存处理就耗费了10年时间。实物和复制后镶嵌在马模型上的再现品将一同展示。在1992年庆尚南道咸安郡马甲冢，同样以完整的面貌出现的伽倻时代的马铠甲也可以看到。这是马甲冢出土马具和左右两侧马铠甲首次同时展出。该遗物最近被指定为宝物。 1934年在庆州皇南洞韩国首次确认的马铠甲和1973年在庆州鸡林路1号古墓中出土的马铠甲将分别在发掘之后首次对外公开。同时介绍在釜山、金海、陕川等地出土的马铠甲。在这里还可以看到在百济地区公州公山城出土的韩国最早的上漆皮马铠甲和马具。通过影像介绍高句丽古墓壁画中出现的古代重骑兵(铁骑兵)的样子，预计将同时展示陶器骑马人物形角杯(国宝)等相关文物140多件。 庆州博物馆网站为了防止新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的扩散，在网上 接受预约，但每天也允许300人在现场接受预约。每小时的参观人数也会有所限制。

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